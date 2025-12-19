北捷恐攻重大傷亡 AIT對美國在台公民發布安全警示
北捷今天(19日)傍晚發生嚴重隨機攻擊事件，嫌犯張文戴著防毒面具，分別在台北車站及誠品南京西路店丟煙霧彈攻擊，嫌犯甚至持有一整箱的煙霧彈，並持長刀隨機殺人，這起事件釀重大傷亡。美國在台協會（AIT）對美國在台公民發出警示，表示若需要緊急服務的美國公民請致電AIT。
針對北捷遭煙霧彈攻擊，行政院長卓榮泰赴北車視察時表示，他第一時間要求內政部、警政署就全國車站、鐵公路車站、捷運站、航空站提高戒備，希望民眾不要過於焦慮。車站目前也影響了一些市民朋友們的出入，也請大家配合，警方要保留現場，找出相關的證物，所以會有短暫的不便，希望大家能夠配合現在的措施。
根據媒體報導，美國在台協會對美國在台公民發出警示，指出根據台北警方通報，一名持刀攻擊者在兩處捷運站造成至少9人受傷；媒體報導指出，該名攻擊者已身亡。賴總統在臉書貼文中呼籲位於車站或其他擁擠場所的民眾保持冷靜，並建議聽從現場執法人員的指示，呼籲民眾若發現任何可疑情況，應立即向警方或站務人員通報。
美國在台協會更表示，若需要緊急服務的美國公民請致電AIT，電話 02-2162-2000。如遇醫療或火警緊急狀況請撥打 119，報警請撥打110。
