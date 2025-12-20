北捷恐攻陰影籠罩！高雄小港深夜也傳「毒煙」瀰漫引發民眾恐慌

高雄小港高松路口今凌晨傳出「毒煙」瀰漫，經查為醉男點燃發煙筒引起恐慌。讀者提供

北車周邊昨發生慘痛恐攻事件，造成4死9傷，就在全台人心惶惶之際，高雄小港區森林公園旁的高松、營口路口，今（20日）凌晨竟傳出疑似「模仿犯」出現，一名徐姓男子在路口點燃信號發煙筒，現場煙霧漫天且充滿刺鼻塑膠味，讓路過民眾驚恐萬分，警方據報後已火速出動逮人。

今日凌晨1時14分，高雄市警消接獲多通報案，指稱小港營口路一帶陷入伸手不見五指的濃煙中。由於北捷恐攻案才剛發生，民眾對於不明煙霧極為敏感，深怕是模仿犯案。警消趕抵現場後，在路旁空地發現兩罐已燃燒殆盡的「漁船救難用浮煙訊號發煙筒」，行為人則不知去向。

廣告 廣告

現場發現燃燒過的發煙筒。讀者提供

小港分局隨即擴大調閱監視器，鎖定一名36歲的徐姓男子，影像顯示，徐男路過該處後，現場隨即傳出大量煙霧。警方鎖定身份後火速將徐男帶回偵辦，但他因爛醉如泥無法製作筆錄，動機有待後續調查。

警方表示，徐男在敏感時刻亂丟救難發煙筒，造成社會大眾極度恐慌，行為極為不當，訊後將依違反《社會秩序維護法》第74條送辦。

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



回到原文

更多鏡報報導

北車恐攻人魔「裝備不一樣」網驚：兇手不只一個？警揭「單兵作戰」真相

北車中山恐攻驚魂！27歲男化身「煙霧殺人魔」 汽油彈縱火隨機砍人釀4死9傷

都是單名！捷運史上三起喋血案恐怖巧合 網揪嫌犯「驚人共同點」