北捷恐攻隨機砍人 警專教官教自保關鍵：要跑對方向

嫌犯張文19日在北捷台北車站、中山站一帶隨機砍人，並丟擲煙霧彈，造成4死11傷慘劇。針對若遇到類似突發暴力事件，該如何自保？警察專科學校跆拳實戰應用教官黃順吉表示，最好的方式一定是逃跑，但是要找掩體、大型物件，去做阻擋。還要跑對方向，往持刀手的反向，去做逃跑動作會比較好。

針對類似突發暴力事件該如何自保？黃順吉接受ETtoday訪問時表示，最好的方式一定是逃跑，但是要找掩體、大型物件，去做阻擋很重要，比如一台車子、一整排機車、一個比較大根的柱子，去做繞行跑步的動作，會比較有效果。因為一台汽車的周長大約12到14公尺，繞著汽車跑，兩個人玩「鬼抓人」，會比較難追到。

黃順吉接著表示，再來就是你要跑對方向，因為對方如果朝你攻擊過來的時候，你反方向轉身跑，其實速度會比較慢，所以往持刀手的反向，去做逃跑動作會比較好。

黃順吉點出，比如隨身攜帶一罐辣椒水，但是一定要記得這個辣椒水放在哪個位置，避免你在拿的時候卡住、拿不出來；如果你有一個手電筒，可以直接去照他的眼睛，閃個兩下之後，原則上他就很難看到你了；甚至如果我們有一件外套，在臉的前面甩動，有機會就往他的臉上推過去蓋著，其實效果會不錯。

黃順吉表示，這都是暫時性的阻擋，1秒鐘、2秒鐘也好，趕快找機會跑掉才是最重要的。比較常見的就是兩傘，兩傘就是拿起來對著他，但是兩隻手要做刺擊的動作，原則上我們是把傘伸出去做使用，而不是把自己的身體往前做刺擊的動作，這樣效果就會比較差。

