北捷恐攻驚曝「燒夷彈計畫」！嫌藏23個汽油彈 專家：幸是失敗品
近日台北捷運發生恐怖攻擊事件，嫌犯張文使用自製汽油彈在台北車站引發火災，現場煙霧瀰漫。警方調查發現，嫌犯不僅在台北車站準備了12個汽油彈，還在旅館藏有23個同類裝置。根據監視器畫面，張文長期透過網購方式取得製造汽油彈的原料，並在台中一家化工行購買材料。專家分析指出，嫌犯意圖製造威力更強大的凝固汽油彈，但所製作的汽油彈屬於失敗品，否則可能造成更嚴重的傷亡。
事件發生當時，一個玻璃瓶從旁邊滾出，沿路散發煙霧與火光，宛如火球般砸向牆壁後開始燃燒，很快整個空間便煙霧瀰漫。這就是北捷恐怖攻擊嫌犯張文所丟的汽油彈。台北車站的汽油彈已全部燒毀，瓶身和行李箱都被燒得焦黑。警方不僅在台北車站發現汽油彈，還在嫌犯入住的旅館搜出23個汽油彈。
警方追查嫌犯的行動軌跡，發現他透過網購方式取得製造汽油彈的原料。監視器畫面顯示，張文多次前往智取店取包裹，這樣的過程他已走過上百次。包裹上印有的廠商是一間位於台中的化工行，顯示嫌犯長期透過網購籌畫恐怖攻擊行動。
開南中學研發組長張丕白分析，張文意圖製造的是俗稱燒夷彈的凝固汽油彈。張丕白表示，這種彈藥變成半凝固狀態後，若加入白磷，溫度可高達上千度，能燒入人體深處。此外，它大量燃燒時會進行氧化反應，吸收空氣中的氧氣並釋放二氧化碳和一氧化碳，可能導致人窒息。燒夷彈威力強大，只要接觸人體就會造成嚴重燒燙傷。
幸運的是，除了英雄余家昶的阻止外，張丕白強調，張文製作的燒夷彈並未成功。張丕白解釋，嫌犯的裝置屬於半成品，仍在研發階段，其中含有強烈的白色沉澱物。汽油彈出現分層現象，表示製作失敗，汽油燒光後，下半部的沉澱物就不會繼續燃燒。若張文的12個汽油彈製作成功並在台北車站引爆，造成的災害將更加嚴重。
《TVBS》提醒您：
◎拒絕暴力 請撥打110
◎反校園霸凌專線：1953
◎反職場霸凌專線：1955
◎法律扶助基金會：(02)412-8518
