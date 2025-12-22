北捷恐攻》加害人亡怎追責？市府攜手誠品協助受害者申請補償（本報資料照）

台北捷運台北車站、中山站19日發生隨機殺人案，釀4死11傷，市議員鍾佩玲表示，台北市長蔣萬安說市府會協助咎責，但加害人已經死亡，北市府可以提供什麼協助應該對外說明，議員許淑華則建議，醫療費用應該由捷運公司支付。台北市法務局長連堂凱22日表示，由於加害人已身故，所以被害人的求償會是轉向申請保險與國家補償，誠品南西也已跟法務局相約，會協助死者傷者申請國家與各種保險跟補償。

議會民政委員會今審查115年度總預算案，委員會召集人許淑華，一開始就表示，對於1219事件感到非常哀痛，也會支持北市府的因應措施，委員會在審預算前向受害民眾與家屬默哀1分鐘致意，許淑華也請法務局說明相關因應措施。

議會民政委員會今審查115年度總預算案，委員會召集人許淑華，一開始就表示，對於1219事件感到非常哀痛，也會支持北市府的因應措施，委員會在審預算前向受害民眾與家屬默哀1分鐘致意。（邱芊攝）

連堂凱表示，針對英勇制止凶嫌張文點燃汽油彈卻不幸喪命的57歲余家昶，除台北捷運公司已確定保險理賠500萬元外，余家昶也符合「台北市民協助警方逮捕嫌犯自治條例」，因此市府會再給600萬元撫卹金。此外，連堂凱說，誠品南西也已跟法務局相約，會協助死者傷者申請國家與各種保險跟補償。

鍾佩玲則說，蔣萬安說會協助咎責，但加害人已經死亡，北市府還可以提供什麼協助應該對外說明，連堂凱說，由於加害人已身故，所以被害人的求償會是轉向申請保險與國家補償。

連堂凱說，且被害人雖然能對加害人財務扣押，不過據新聞報導，加害人應該不太可能有財產，所以預估較難求償，不過每個被害人都會有社工協助，傷者也都有律師幫忙。

許淑華建議，捷運公司有責任，也有義務支付醫療費用，市府要全力協助，連堂凱說現在工作重點是讓死者家屬跟傷者受到良好照顧，因此會從優從寬，把所有資源投注在補償。

