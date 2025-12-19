北捷恐攻 卓揆下令：全國鐵公路車站、捷運站、航空站提高戒備

台北市心臟地帶今晚驚傳連環暴力攻擊，捷運雙站陷入混亂。（圖／簡銘柱翻攝）

台北車站、中山捷運站今（19）天傍晚爆發連環恐怖攻擊，已造成多人受傷，其中一名OHCA（到院前心肺功能停止）。行政院長卓榮泰赴北車視察時表示，嫌犯帶面具，除蓄意丟棄煙霧彈跟汽油彈之外，也蓄意傷害一位路人，這位路人背部受到鈍器重擊，瞬間倒臥，目前在台大醫院進行搶救，送去時已OHCA；另針對中山出現類似狀況，他說，也在加強戒備當中，會具體掌握狀況。

卓榮泰表示，在今天傍晚5時20分時候，在台北車站捷運M7、M8出口之間，發現一位面具人，蓄意丟棄了五、六顆的汽油彈或煙霧彈，還留存一些數量在小行李箱中，初步研判有掌握嫌犯特徵，他要求警務署徹夜、設法找出嫌犯。

卓榮泰指出，嫌犯除蓄意丟棄煙霧彈跟汽油彈之外，也蓄意傷害一位路人，這位路人背部受到鈍器重擊，瞬間倒臥，目前在台大醫院進行搶救，送去的時候已經成OHCA狀態，其身分背景還要進一步查證；另有一位民眾因煙霧呼吸道受到傷害，送馬偕醫院目前情勢穩定。

卓榮泰說，他第一時間要求內政部、警政署就全國車站、鐵公路車站、捷運站、航空站提高戒備，希望民眾不要過於焦慮。車站目前也影響了一些市民朋友們的出入，也請大家配合，警方要保留現場，找出相關的證物，所以會有短暫的不便，希望大家能夠配合現在的措施。

卓榮泰下令警方找出這位嫌犯，了解其背景，同時全面擴大戒備，讓國人能夠安心。他說，內政部長劉世芳、警政署長張榮興、行政院秘書長張惇涵聽過簡報之後，覺得應該第一時間讓國人了解狀況，也請大家給政府一些時間，他們會全力徹夜會來偵辦。

針對中山隨機砍人，卓榮泰表示，就發現有同樣類似的情形，因為已經加強戒備，會進一步從中山站所有的資訊來加強偵辦，如果是連貫性的，是單一或個人，會把它連貫起來。如果是有其他的狀況，也在加強戒備當中，會更具體掌握狀況，請給他們多一點時間，政府會全力來偵查。

