北捷恐攻 卓揆命警方高度戒備：徹夜查出嫌犯犯罪動機

行政院長卓榮泰稍早於中正一分局說明北捷恐攻最新狀況。（行政院提供／王千豪台北傳真）

台北車站、中山捷運站今（19）天傍晚爆發連環恐怖攻擊，行政院長卓榮泰表示，張姓嫌犯在中山站經警員追捕已墜樓，目前呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態。另兩地有3位民眾OHCA及5人分別遭受刀傷、鈍器打擊，他指示警政署維持高度戒備，並徹夜查出張姓嫌犯犯罪動機，以及清查有無其他相關連，務必要讓民眾在最短時間內了解政府所掌握的信息。

卓榮泰稍早於中正一分局說明北捷恐攻最新狀況，他表示，台北車站出口及捷運中山站兩地分別發生蓄意害路人的犯罪行為 ，經了解跟偵查是同屬一人，這位張姓嫌犯在中山站被犯罪之後，經過警員的追捕，現在已經墜樓，目前呈現OHCA狀態。很不幸的，兩地當中目前有3位民眾呈現OHCA狀況，另外有5位民眾分別遭受到刀傷、鈍器打擊，已要求衛生福利部統領受理急救的醫院全力搶救這5名受傷的民眾。

卓榮泰指出，他也要求台北市警局全力配合檢察官偵辦有需的調查過程，並指示內政部警政署全力支援。

卓榮泰下令求警政署，目前全國各地鐵、公路、捷運、航空站重要地點維持高度戒備，並徹夜查出這位張姓嫌犯犯罪動機，且要清查有無其他關連，務必要讓民眾在最短時間內了解政府所掌握的信息，大家能夠取得安心。

外傳嫌犯是否有前科，卓榮泰說，目前掌握到嫌犯有幾項犯罪前科紀錄或通緝，這一點因其身分在進一步確認中，但兩地點犯罪同屬一人應該是確實的狀況，會進一步從嫌犯的背景，以及相關聯的關係上面徹夜來了解動機。由於嫌犯呈現OHCA狀態，警方已到嫌犯的住所進行搜索，如果進一步有狀況，會由警方跟國人做充分說明。

至於北車發生恐攻後，中山捷運站是否有立即戒備？卓榮泰說，第一時間就請警政署通令全國各個重要的路公鐵路、航空站加強戒備，但中山站嫌犯是在路面上，不是在站內，不過還是要深切的看看當時員警執行過程中，有沒有會更好作法。

卓榮泰也特別感謝台北市副市長李四川及市長蔣萬安蔣到各地探望受傷的民眾，也跟警方做了重要交代，希望市警局能夠跟警政署通力合作，一起把這個事件盡快偵破。

