北捷恐攻》台北隨機殺人案補償出爐！亡者遺屬將領180萬

台北捷運台北車站、中山站19日發生隨機殺人案，不少民眾前往北車M7案發現場獻花致哀。（劉宗龍 攝）

台北捷運台北車站、中山站19日發生隨機殺人案，計4死11傷。台北市法務局22日表示，針對捷運站內英勇制止凶嫌張文點燃汽油彈卻不幸喪命的57歲余家昶及其他傷者，均已確認可依「旅客運送責任保險」相關規定辦理理賠；另外，包含余家昶共3位受害亡者，犯罪被害人保護協會也將協助向台北地方檢察署申請遺屬補償金180萬元，其餘補償事宜，市府將全力提供協助。

法務局表示，針對捷運站內的余姓亡者及其他傷者，均已確認可依「旅客運送責任保險」相關規定辦理理賠；另就包含余家昶共3位受害亡者部分，犯罪被害人保護協會也將協助向台灣台北地方檢察署申請遺屬補償金180萬元。

至於其餘補償事宜，法務局指出，市府正同步彙整相關捐款及可運用資源，後續將依既有制度全力提供協助；相關資訊如經確認，將於第一時間通知受害者及其家屬。目前以安撫傷者及被害家屬、掌握相關情況為優先，現階段暫無其他補充說明。

