北捷恐攻》吳宗憲開轟張文「反社會人格」：禮義廉恥去哪裡

吳宗憲氣憤評論北捷恐攻事件。（資料照片）

台北車站、捷運中山站19日晚間發生恐怖攻擊案，27歲通緝犯張文丟煙霧彈、汽油彈以及揮長刀攻擊民眾，造成4死（含兇嫌）9傷的悲劇。「綜藝天王」吳宗憲今（20日）沉痛表示案發現場「觸目驚心」，更憤怒開轟：「我們的四維八德、禮義廉恥都去了哪裡？」

吳宗憲認為凶嫌張文是反社會人格，「因為生活困頓，妨害兵役遭通緝，在社會上存活不下去，才會做出這種無差別攻擊的事情」。

他也點出張文事件可能源於3件事，「網路世界就是無差別攻擊，A攻擊B，B攻擊C，網路已經影響我們平靜的生活；其次，是張文原生家庭的教養問題，他不孝順父母，學會自私，父母也沒有給他相對的愛和教育，他才會去殺人，還有台灣的教育要再加強，他是社會問題所致。」

廣告 廣告

他說自己經常在拍照時，比出3根手指頭的手勢，「那也就是愛與和平，我們生活的地方、生存的地球，都需要用愛來化解」。

更多中時新聞網報導

5萬高齡勞工福音 納就業保險

張榕容對戲Emma來真的

教師荒 六都代理教師也難找