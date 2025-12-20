北捷恐攻》吳淡如從北車接孩冒冷汗 16歲愛女討論案件超鎮定

北捷台北車站、中山商圈昨(19日)下班時間發生隨機恐攻，至今包含兇嫌已有4死、9傷，消息一出洗板整個社群網站，不少都表示才從附近經過或本來打算前往。而作家、主持人透露剛剛才從北車順利接愛女小熊回家，捏了把冷汗。

吳淡如昨晚發文，透露16歲的女兒小熊剛從學校放學搭高鐵回台北，聽聞發生恐攻事件，整個人戰戰兢兢、還好平安接到女兒回家，她也分享相關影片，「就在熟悉的大馬路上，真的挺囂張的。旁邊的人們應該都不知道發生什麼事，所以一開始大家並沒有跑，就是看著。唉。」

吳淡如接著也發女兒平安坐在家裡吃晚飯的照片，「孩子平安放學回家，是每個媽媽最基本的期望」，而16歲的小熊臨危不亂，還一邊吃飯一邊跟吳淡如討論所有公共危險的案件，吳淡如說：「媽媽是很喜歡研究犯罪學的，我也覺得，不該讓孩子以為這個世界就是一個溫室，因為他們慢慢長大之後必然會發現，到外在的叢林裡，父母就沒有辦法幫他們抵擋猛獸與風雨」。

對於自己的教養策略，吳淡如表示不打算把女兒養在溫室中，要正視危險，也要清楚「人生肯定不是水晶階梯，總會有一些碎片割傷雙腳」，但最後不忘虧女兒討論這些「配的下飯嗎？」網友回應：「孩子提出、父母也願意與孩子討論～很好的機會教育啊！大人可能影響食慾啦！」、「的確需要適時給孩子機會教育，啊不過，吃飯時間講好像不是很恰當齁」、「別擔心，小熊很好餵養的」、「難怪看起來有點嚴肅的樣子」。

