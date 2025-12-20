北捷恐攻》啦啦隊金世星難過發聲！籲台人走路「1事別再做」

金世星呼籲台灣民眾，走路別再滑手機，多多注意周遭安全。（圖／IG@111khz）

台北捷運昨（19日）下午發生恐怖隨機攻擊事件，兇嫌張文犯案後墜樓身亡，也帶走4條無辜的生命，讓民眾心有餘悸、人心惶惶。誓言要在台灣完成終身大事的韓國啦啦隊金世星也悲慟發聲，，並提醒大家多注意安全，走路不要一直滑手機。

金世星19日夜晚發文沉痛寫下：「再怎麼小心，這種無法避免的事故發生時，心裡都會感到非常惋惜，謹為逝者祈求冥福，也衷心祝福受傷的人能早日康復，希望世界上的大家都平平安安」。

隨後，金世星轉貼網友的勸世文。該內文為提醒大家多留意未來可能發生的「模仿效應」，並提到當年鄭捷案後的真實例子，「接下來的那一週，全台真的陸續出現好幾起類似的模仿或持刀恐嚇事件，這不是要嚇大家，而是歷史真的發生過。」

讓金世星也忍不住幫忙呼籲大眾，「大家，走路的時候不要一直看手機，請多注意安全，在年末這樣的時候，希望不要再發生這種讓人難過的事情了」。

除了金世星，還有金賢姈、徐賢淑等多位在台發展的韓國啦啦隊，都為此事悲慟發聲。金賢姈發文表示「對這起事故感到非常心痛，向罹難者致最深的哀悼，也衷心祝福傷者早日康復，願大家都能平安」。徐賢淑則受訪表示，過去韓國也有發生類似事件，沒想到台灣也會發生，她說，台北車站是經常會去的地方，內心多少會有點害怕，希望台灣民眾多多注意安全。

金賢姈、徐賢淑相繼為北車恐怖攻擊事件發聲哀悼，盼未來別再發生類似事件。（圖／IG@h0_barbie、CHEER UP提供）

