北捷恐攻》女團成員準備過馬路「地上都是血」！認夜晚難熬睡不著

L.C.G.勵齊女孩惟婷（左起）、吉拿、金泰亨、阿沁受訪。（陳曉涵攝）

金曲製作人阿沁發起「記得愛聖誕公益活動」，20日舉辦記者會，主打「陽光系×少女感」 的韓國女團L.C.G.勵齊女孩也宣佈團體回歸，發表全新單曲〈C.A.T.〉展現精湛唱跳。其中成員惟婷受訪時表示昨（19）日台北發生嚴重隨機攻擊事件時，她人就在現場，目擊了兇嫌被送上救護車，讓她相當震憾。

惟婷餘悸猶存，她表示當下自己正在誠品百貨的對面，「我準備要過馬路，那時候就看到已經發生案件了，我看到人躺在車上，然後開始有救護車，那是我人生第一次看到最多的救護車，我最後有看到那個犯人，被抬到救護車上，傷者倒在那，然後地上都是血。」她表示當下許多人都拿起手機拍攝、圍觀，坦言大家對危機意識似乎不夠高，隨後她趕緊離開現場。

惟婷說當下腦筋一片空白，「其實我昨天睡不太好，也睡不太著 。」直言受了不小驚嚇，「我最近打算盡量不要搭（大眾工具），因為我覺得有點創傷，我覺得有點害怕這件事情，所以我可能最近就是請親友接送。」表示害怕再有模仿效應。另一位成員吉拿也說事發後媽媽也一直打電話、訊息追問人在哪，相當憂心。

而阿沁領軍的「記得愛聖誕公益演唱會」將於20日晚間演出，他表示主動要求安檢提升，入場粉絲、工作人員都要「開包」檢查。

