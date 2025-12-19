北捷恐攻！嫌犯扔煙霧彈還持刀砍人 57歲男傷重台大醫院曝現況

一名身穿黑衣的27歲男子，在北捷投擲煙霧彈並隨機砍人。（圖／中天新聞）

北捷19日傍晚發生嚴重隨機攻擊事件，一名身穿黑衣與短褲的男子，接連在北捷台北車站、中山站以煙霧彈、汽油彈發動攻擊，甚至持刀從背後砍殺經過的57歲男子，目前傳出嫌犯躲入誠品南西商場，遭警方包圍後選擇墜樓。

這名身分不明的嫌犯，約在傍晚5:24開始發動攻擊，他拖著行李箱，戴上防毒面具，先在台北車站捷運M7出口持刀從背後刺殺一名57歲乘客後，接著開始沿途投擲煙霧彈，月台瞬間煙霧瀰漫，導致多位民眾吸入氣體感到不適，捷運也宜度採取過站不停錯失應變，接著又轉往中山站繼續犯案，繼續持刀隨機攻擊路人，一共造成7人受傷。

背部遭刺傷的57歲乘客當下失去生命跡象，被送至台大醫院急救，對此院方也證實確實有收治該名傷患，目前仍在搶救中，但礙於病人隱私，無法詳細對外說明。

據了解，嫌犯為87年次出生，現年27歲，但詳細身分與犯案動機仍不明，他在犯案後躲入誠品南西商場，遭警方包圍後逃跑至頂樓，見無路可跑，竟選擇墜樓，當場失去生命跡象，被送至馬偕醫院搶救。

