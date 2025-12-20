北捷恐攻》張嫌行兇2方式 網紅波痞質疑：絕非普通人

北捷恐攻案震驚全台，台北車站案發地遭到警方層層封鎖。（杜宜諳攝）

台北車站、捷運中山站昨（19日）傍晚發生恐怖攻擊案，27歲通緝犯張姓嫌犯丟煙霧彈、汽油彈以及揮長刀攻擊民眾，造成4死（含兇嫌）9傷，震撼社會。對此，知名美妝網紅「波痞到底是在幹嘛」直言，以張嫌的裝備和流暢的動作，絕對不是普通人。

27歲張姓通緝犯於19日白天先犯下縱火案，傍晚5點多轉戰台北車站、中山站捷運，發動煙霧彈、汽油彈及利刃的連環恐怖攻擊，造成3名無辜路人死亡。張嫌隨後逃往南京西路誠品商場，疑似畏罪墜樓，送往台大醫院搶救，宣告不治。

事發後，引起社會高度恐慌，也好奇張嫌的真實身分和背後動機。網紅波痞當晚在臉書發文：「那一身裝備跟流暢的動作絕對不可能只是『普通人』。」她呼籲台灣人提高警覺，這非杞人憂天唯恐天下不亂，別再當被煮熟的青蛙而不自知。

波痞透露，事發前一天才跟母親、孩子前往北車、中山一帶活動，本來想發文讚嘆中山聖誕市集很漂亮，沒想到隔天這兩處就出大事。波痞拜託台灣人，一定要提高警覺心，「不要整天只想著『我不懂政治』，身為一個台灣人，我們的存在就很政治了。」

此外，網紅馬卡人妻20日也在臉書評論北捷恐攻案。對於很多網友罵群眾圍觀沒警覺性，她認為不太公平，「撇除掉直接嚇傻的人，沒注意到危險，在台灣其實還蠻正常的。身為在國外住了一輩子的人，我覺得這是一種稱讚，這代表台灣的治安實在是太好，民眾才會有這種反應。」

她分享自身長期旅居海外的經驗，表示夏威夷有很多遊民住在車子，會伸手跟路人要錢；遇到這種情況，她會先請家人上車、把金錢藏好，等自己加好油坐上車，確保安全無虞，才會開一點車窗遞20元美金給遊民，「為什麼呢？因為這邊的遊民有的時候會拿球棒傷人，之前還有人被潑硫酸，很多都有嗑藥、神志不清，根本不知道他們會幹嘛。先第一確保小孩的安全，手上的包包，如果直接打開給他錢，整個錢包可能都會被搶走。」

不過，只要回到台灣，馬卡人妻就不會那麼有警覺心，因為台灣的治安比世界很多地方還優良，「好到，我今天早上滑新聞根本不相信這發生在台灣。」

