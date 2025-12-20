北捷恐攻》張文父母2年沒聯繫！楊繡惠轟「問題很大」：你的骨肉耶

藝人楊繡惠質疑，為何張文和父母可以長達兩年都沒聯絡，認為當中問題很大。（圖／中時資料照）

台北捷運19日爆發恐怖攻擊事件，包含兇嫌張文在內，共釀4死11傷的悲劇，而張文的父母表示，已經長達2年多未和兒子聯繫。對此，資深女星楊鏽惠則認為父母的問題很大。

楊鏽惠20日透過臉書直播發表對北捷兇嫌張文的看法，「我告訴你，這個人，他們家人一定覺得他有問題」，否則不會長達2年多的時間，沒和爸爸媽媽聯絡，「我問你啦！做人父母的人，兩年沒跟你兒子聯絡，你應該多多少少知道你兒子有什麼毛病吧！」

她舉自身例子，即便已經60多歲，但超過晚上8、9點沒打電話回家，媽媽就會打過來關心，「妳人在哪裡？妳還在忙喔？幾點要回來？」讓她直呼「不要說兩年了，兩個鐘頭我媽媽都受不了。」

再加上張文是逃兵，還被通緝的關係，讓楊繡惠直指父母的問題很大，「基本上一定知道兒子有問題！爸爸媽媽責任比較重！老爸老媽可以說出兩年沒有聯絡，太匪夷所思了，為什麼不聯絡呢？那是你的骨肉耶，就算兒子沒跟你聯絡，你也會想說，到底發生什麼事情，總會想盡辦法聯絡嘛，他們家庭太匪夷所思了」。

但楊繡惠也說，要追究父母責任或許太過嚴苛，「我相信他爸爸媽媽，也沒有覺得他小孩會壞到這程度，這已經是『起肖』的程度了。」最後楊鏽惠也呼籲，應該教育孩子們適時放下手機，特別是出門在外的時候，應隨時注意自身周遭環境。

