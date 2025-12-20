北捷恐攻》張文5特徵撞「秋葉原通魔」 醫：也和鄭捷相同

北捷台北車站與中山站商圈昨（19日）接連發生攻擊事件，27歲男子張文投擲煙霧彈並砍死3位民眾後，隨即墜樓身亡，震驚全台。精神科醫師沈政男指出，這起事件和日本2008發生的秋葉原通魔事件有5大共同點，包括由年輕男性單獨犯案、長期處於社交孤立狀態等，2014年犯下北捷4死殺人案的鄭捷，也符合這些特徵。

精神科醫師沈政男在臉書表示，自己正好在日本旅遊，當地媒體也報導這起隨機殺人事件。日本對這樣的犯案者稱為通魔，最知名的案件是發生在2008年的秋葉原殺人事件，當時25歲的嫌犯加藤智大下車隨機攻擊路人，共造成7死10傷。

沈政男指出，秋葉原通魔事件跟台北昨天發生的隨機殺人事件有幾個共同點，包括犯案者都是年輕男性、單獨犯案、犯案者社交孤立，跟親友鮮少來往、工作不穩定、被害者無特定性別與年齡傾向。嫌犯張文目前已死亡，犯案動機難以確定，但一般來說都有對自身境遇的不滿，以及報復的傾向，在2014年犯下北捷4死殺人案的鄭捷，其實也符合上述特徵。

沈政男分析，嫌犯施放煙霧彈的舉動，可能是想要造成社會動盪。犯案前把租屋處燒掉，又在多地縱火的行為，也不一定是為了調離警方，而是抱著必死的念頭，選擇「放手一搏」。這類犯案者常有恨世與厭世的兩種情緒，因對社會懷有恨意與報復之心，才會對不特定的人士展開大規模攻擊。

對於犯案者的鄰居說「被害者很可憐，但犯案者何嘗不是？」的言論，沈政男直言，多年前自己曾評論過應該多了解鄭捷，就是這個意思，了解犯案動機，才能作為防範的參考。

