北捷恐攻》攻擊案震驚全台 邊荷律發文致哀：整晚難以入睡

中信兄弟韓籍啦啦隊邊荷律。(圖／中時資料照)

北捷台北車站與中山商圈19日接連發生攻擊事件，一名男子在捷運周邊與商場一帶投擲煙霧彈、並持刀進行隨機攻擊，造成多名死傷，消息曝光後震驚全台，也引發社會高度不安。事件發生後，不少民眾與藝人紛紛透過社群平台表達哀悼與關心，目前效力中信啦啦隊「Passion Sisters」的韓籍成員邊荷律，也在第一時間發文，為受害者祈福。

邊荷律20日以中文在社群平台寫下心情，坦言直到現在仍難以入睡，看到中山站相關新聞後，心情變得相當沉重。她在文中表示，為在事件中不幸離世的人祈求冥福，「真的不知道該說些什麼……」即便自己沒有宗教信仰，仍誠心祈禱，希望這樣的事情不要再發生，最後也提醒大家外出時務必多加留意自身安全。

邊荷律的貼文曝光後，立刻湧入大量粉絲留言關心與安慰，不少人提醒她與身邊朋友外出要提高警覺，「帶朋友出去玩也要注意安全」、「荷律，別擔心，妳自己在外面也要注意安全喔」、「最近大型活動很多，大家真的要小心」。也有粉絲希望她別想太多、好好休息，「別累壞了」、「快點睡覺吧」、「最近除了必要活動，盡量不要去鬧區」，留言中充滿溫暖與支持。

警方指出，27歲男子張文於19日傍晚先後出現在台北捷運一帶及中山商圈，期間投擲煙霧彈並持刀隨機攻擊路人。犯案後，張嫌隨即墜樓，送醫後仍宣告不治，這起事件共造成包含張嫌在內4死11傷。警方後續清查發現，他身上攜帶多把刀械，並在其投宿處查獲多枚疑似汽油彈，研判犯案早有準備，詳細犯案動機與相關細節仍待檢警進一步釐清。

