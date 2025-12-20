北捷恐攻》李燕開第一槍「反廢死」 名律師嘆司法悲哀

27歲嫌犯張文昨(19日)挑在下班時間於台北車站、中山商圈犯下投擲煙霧彈、隨機砍傷人的重大惡行，不包含已過世的兇嫌，共有3死9傷。稍早廢死聯盟的臉書被反對網友灌爆，李燕也開了藝人界的第一槍，說：「我反對廢死。不是因為仇恨，而是沒有一個人可以任意奪走他人的性命」。

李燕稍早發文表示看到隨機殺人案心很痛，內心也充滿憤怒，為無辜生命和遭受傷痛的家屬祈禱，「暴力一次又一次發生，憤怒的是社會早已出現求救訊號，卻總是來不及」，並表態自己反對廢死，不是因為仇恨，「當一個人選擇奪走他人的生命，社會不能只剩下同情與嘆息，法律也必須站在無辜者這一邊，給受害者與家屬一個最正義的公道。願善被放大，願制度醒來，願正義不再退讓，願悲劇永不再發生。」

對於此案，蘇文俊律師昨曬出張嫌在中山站被路人側拍的影片，說：「在台灣的法律現實面就是，即便如此具備危險性，也沒人敢開車去撞他。就像警察面對犯人開槍還要想半天一樣，悲哀的司法。」網友回應：「因為他沒撞死，反而被他告該怎麼辦」、「法官：他只是手拿刀，還沒砍人」、「司法悲哀，沒人敢開車撞他，撞了自己也有事啊」、「律師真的說的很對，台灣的法律是保護壞人的嗎？讓人悲痛的事件」。

而嘻小瓜得知此事件後，昨先表示「應處唯一死刑」，反遭網友批評是法盲，他一時動怒寫下：「真希望躺下的是你本人」，不久後刪文，並發道歉聲明說：「首先我必須為自己情緒發言道歉，很抱歉，我不該讓自己情緒發言，想的不夠周全，我確實沒有讀過什麼書，但人生經歷記憶當中的是『殺人償命』，所以第一時間用字遣詞不是那麼恰當，或許有很多專業問題/法律問題，不在我的能力所能干涉跟代為發言，所以發了沒有相關法律知識的言論」，他也表示，回歸發文初衷，只是難過很多人想活下去，卻莫名被奪走生命。

