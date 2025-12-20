北捷恐攻》混血男星住18年嚇壞：很難跟台灣連接

台北車站、捷運中山站昨（19日）傍晚發生恐怖攻擊案，27歲通緝犯張文丟煙霧彈、汽油彈以及揮長刀攻擊民眾，造成4死（含兇嫌）9傷的悲劇。對此，來台18年的台巴混血男星田舞陽，不敢相信這件事發生在台灣。

田舞陽19日在IG發影片談北捷恐攻案，語氣沉重。他透露事發當天下午，老婆傳訊息說街道上充斥救護車的聲音，很可怕，令她不安。田舞陽起初安撫不用太緊張，可能是車禍火災之類；想不到看到新聞後，才知道事情比想像中嚴重非常多，直呼太誇張。

「那是什麼畫面？感覺像是有人事先規劃好，把裝備包東西丟出來，然後就拿刀攻擊別人。這種畫面你是真的無法跟台灣的日常生活連接在一起。」田舞陽震驚地說道。

從小在巴西長大的田舞陽，坦言當地的治安很不好，滿常會發生類似的事件，久而久之會產生麻痺感，因為事情不是發生在自己的身上，就是發生在親朋好友的身上，幾乎每個月都會聽到這類的消息。

他表示，巴西的暴力事件往往有理由，可能是毒品、黑幫或貧窮；不過，田舞陽已住在台灣18年，很難想像怎麼有人會犯下這種錯誤？「那些人好像是規劃好的，就是你真的是無法去了解他們的出發點，他們的理由。」

田舞陽感嘆：「今天真的是很悲傷、很難過的一天。」並用英文寫道，「令人悲痛的一天，願受害者家屬和朋友得到慰藉，並祈求正義得到伸張。」

