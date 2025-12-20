北捷恐攻「犯罪手法升級」 作家曝省思：人民如何牽制反抗

台灣台北車站、中山站19日晚間接連發生投擲煙霧彈、持刀隨機傷人案件，犯嫌張文墜樓不治，震驚社會。作家「漂浪島嶼」表示，世界各國都有無差別攻擊事件，「最麻煩是犯案對象、時間地點、犯罪動機都不知道，社會進入一個惶恐不安的氛圍。至於如何逃避危害，他也提出該起事件幾點需要省思與防範。

「漂浪島嶼」今日在臉書發文，並提出該起事件有幾點需要省思與防範之處：

一、犯罪手法升級

「漂浪島嶼」指出，透過現場影像與警方公佈調查，罪犯已經是有準備的計畫犯案，已經是近乎準軍事行動。而無差別攻擊案件，犯案手法昇級，可能造成制服緝捕的困難，以及死傷的擴大。回顧過去台灣多起無差別攻擊案件，未來對於黑槍管制，應該更加嚴格查緝。

二、罪犯身亡免除死刑爭議

「漂浪島嶼」表示，罪犯墜樓身亡，無法了解是因圍捕自盡，還是本來就是計畫一部分。但是罪犯身亡，至少免去日後死刑爭議，以及對被害家屬的煎熬，「所以1219無差別攻擊案件，兇犯在墜樓死亡，如同已經執行死刑，免除判決時各方爭議，更讓政府不用再被批評，利用死刑轉移注意力。」

三、所有兇案終究社會承擔

「漂浪島嶼」認為，一般總是論述，廢除死刑可以理解犯人心態，防範下一場慘案。但之前鄭捷案入獄兩年，不談犯罪動機，也無悔改態度，甚至到執行死刑前，被害家屬都得不到一句道歉，成為心中之憾。更重要是，鄭捷犯案後，民事求償總計高達6000多萬，由於已經成年，所以僅查扣30多萬積蓄，已經賠償出去的800多萬，都是國家支付。換句話說，就是鄭捷殺人，全民支付。

綜上所述，「漂浪島嶼」也指出，增加教育、社福、治安預算等，避免發生憾事，已經是老生常談，但是社會安全網始終破網漏接，政府發行小橘書，大談社會防衛韌性，在積極防範外敵入侵，內叛動亂，卻難防社會型的恐怖攻擊，當街頭煙霧瀰漫，路人倒下，人民應該如何因應避難，甚至如何牽制反抗，可能都是未來需要增補內容。

最後，「漂浪島嶼」總結，世界各國都有無差別攻擊事件，最麻煩是犯案對象不知，時間地點不知，犯罪動機不知，甚至在屢屢犯案之後，對下一場案件，還是諸多不知，社會進入一個惶恐不安的氛圍，如何逃避危害，人人不知。

