北捷恐攻「當壞掉的人成為壞人」掀討論 釋昭慧質疑1點：其因緣未必是壞掉的人

玄奘大學台灣宗教系主任釋昭慧法師，先前才因主張「拒領普發1萬」屢博新聞版面，近日則針對北捷隨機攻擊案做出看法，認為導演李洵（李又宗）發文提出「當壞掉的人，成為壞人」的觀點，未必適用於本案，強調「壞掉的人」不等於會成為「壞人」。

27歲凶嫌張文在台北火車站、捷運中山商圈犯下震驚全台恐攻，引發譁然。導演李洵發文回顧日本「秋葉原隨機殺人事件」，認為許多隨機攻擊者在成為「壞人」之前，早已在童年、家庭或社會中「壞掉」，法律多半只能嚇阻「壞人」，卻難以及早修補「壞掉的人」，文章一曝光，掀起網友討論。

不過釋昭慧法師則發文質疑，指自己在台北車站周邊看到大量街友，其中不少人同樣有「壞掉的人」的辛酸背景，但多數的人忍受卑微與屈辱，未走向冷血傷害無辜，認為凶嫌仍有旅館可住、且具備購買大量凶器的能力，不能簡化為「被社會逼壞」的單一敘事。

釋昭慧表示，許多恐攻者、殺人魔（乃至食人魔），還真構不上「壞掉的人」這個標準，有的甚至頗富資財，可以拿這些資財來誘拐被害人上鉤，「這些人的變態心理與罪孽行為，當然也有因有緣，但其因緣還真未必是『壞掉的人』，認為犯罪心理的成因複雜多元，未必都源自破碎成長經驗。

