北捷恐攻》維安防爆警力進駐！淡江大橋跨年煙火 提高見警率

台北捷運19日發生隨機殺人事件，引發民眾對於大型活動的高度重視。新北市今年將在即將落成的淡江大橋盛大舉辦跨年活動，對此新北市長侯友宜表示，安全永遠是活動在舉辦過程當中最重要的，會提高更多見警率。

侯友宜表示，安全永遠是活動在舉辦過程當中最重要的，所以我們每一次在辦活動，除了大眾運輸不管是捷運、公車，甚至主要幹道或是活動場的領域，我們都會派出更多的警力，尤其也會有維安、有防爆，所有相關的定點還有密度更強的巡邏網，來確保所有活動的安全，這是我們一向的做法。

侯友宜指出，跨年所有相關的活動，我們會提高更多的見警率，以及更加嚴密的安全網絡，讓活動都能夠在安全底下順利完成。

