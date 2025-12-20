北捷恐攻》網友喊「跨年停辦」！101董事長賈永婕回應了

賈永婕難過北捷恐攻事件。（資料照片）

台北車站、捷運中山站19日晚間發生恐怖攻擊案，27歲通緝犯張文丟煙霧彈、汽油彈以及揮長刀攻擊民眾，造成4死（含兇嫌）9傷的悲劇。許多網友在網上發聲「全台跨年停辦」、「不去跨年」等，台北101董事長賈永婕對此表示：「我相信政府的維安能力。」

賈永婕說，面對這起事件，大家都很難過、氣憤，她可以理解這樣的情緒，「但我們更需要冷靜、理性地看待。不揣測、不轉傳未經證實的訊息，讓專業單位把事情處理好，這本身也是對社會安全的幫助」。

她相信政府的維安能力，而她現階段最重要的就是完成自身工作，「我會把跨年煙火、光雕精彩呈現！一起迎接跨年！」

