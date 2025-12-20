北捷恐攻》網喊「角頭電影敗壞風氣」！王陽明被點名 蔡詩芸回擊

王陽明主演電影《角頭－鬥陣欸》。（陳俊吉攝）

通緝犯張文19日傍晚在台北車站、中山商圈進行恐怖攻擊，造成4死（含兇嫌）9傷，引發社會集體不安。然而，網路上隨之發起一波針對《角頭》、89黑幫電影的抵制聲浪，曾主演《角頭》系列電影的男星王陽明因此成為輿論箭靶。對此，其歌手妻蔡詩芸親上火線駁斥網友。

北捷恐攻事件人心惶惶，有網友把矛頭指向角頭、89電影，批評內容充斥暴力、假英雄等，恐帶壞社會風氣，希望演藝人員拒接、民眾不要看。其中，急診科醫師「達特傑生」也發文拜託影視產業人員別再拍角頭這種電影，「真的不覺得教壞未成年嗎？演員也不覺得嗎？」他不認同角頭電影是藝文產業，並認為在網路時代，電影分級制度的作用已逐漸被削弱。

曾陪同丈夫王陽明出席電影《角頭－大橋頭》首映會的蔡詩芸，面對網上的質疑聲浪，稍早做出回應。她指出：「演戲是說故事，不是宣揚立場。」接著說明娛樂不等於現實，演戲是一份工作，這正是其被定義為「娛樂」的原因。她感嘆，社會大眾對不認識的人無理由地仇恨，才是現今世界真正的問題所在。

對於網友認為黑道題材會延伸至現實意識的說法，蔡詩芸直言欠缺邏輯，「照這種說法，所有拍過黑幫或犯罪題材的演員、音樂人是不是都該被譴責？」她認為一昧地把問題怪在電影題材，本身就是一種錯誤的因果關係，因為即便市場上全是愛情片，現實中的犯罪事件依然會發生。

即便蔡詩芸提出理性解釋，仍有網友不買帳，甚至嘲諷王陽明在角頭系列的電影中的表現「不像演的」；對此，蔡詩芸高EQ回：「謝謝你對他演技的肯定」，並呼籲網友不要僅憑外表就對不認識的人下定論。

