北捷恐攻》英勇余男肉身抗敵過世 杜汶澤宣布麵館一日收入全捐家屬

昨(19日)傍晚嫌犯張文在台北車站、中山商圈進行無差別恐攻，造成4死（含兇嫌）9傷。其中在台北車站時，一名57歲余姓乘客為了制止張文惡行，反倒被張嫌砍傷，肺部被刺穿、心臟破裂身亡，英勇與正義行為令人尊敬。對此，男星杜汶澤今上午發文表示，會捐出昨日餐廳的完整收入給這名英勇男的家屬。

杜汶澤今上午轉發「英勇男挺身而出遭張文攻擊身亡」的新聞，宣布：「小杜麵館昨日收益不扣成本全數捐給余大哥家屬」，他也發文說：「既然我們僥倖地存活下來，更應該相親相愛，放下對自己和別人的執著，改變世界由改變自己的心開始......」。

廣告 廣告

而這位英勇的余姓男子，昨見到張文投擲煙霧彈立刻上前制止，未料遭張文從背部刺傷，送醫後仍因傷重不治。余男的妻子和女兒昨晚急忙趕到醫院，兩人心碎不已，余男的妻子說，先生平時就是一個很有正義感、喜歡仗義執言的人，沒想到發生憾事，台北市市長蔣萬安慰問表示，感謝並肯定願意挺身而出的余男，之後將對家屬在心理、法律各個層面提供協助。

而新聞網紅敏迪（本名：黃以萱）昨發文表示，自己昨天本來要去中山站剪頭髮，希望傷者平安，也呼籲大家搭車不要光滑手機；「視網膜」（本名：陳子見）分享了台北車站恐攻事件上了日本朝日電視台的晚間頭條新聞截圖；男星TOMO桑（加賀美智久）、Ella（陳嘉樺）、敖犬（莊濠全）也分享黑底文表達對此事的關心，吳怡霈今上午發文，表示出門工作心情沉重，也呼籲關注新聞的朋友要注意身心狀態，「大家保持警覺心，但相信社會依舊是良善的」。

更多中時新聞網報導

學者促制度改革 推多元包裹支付

48歲崔江姬1打4 首戰動作戲

2025十大娛樂新聞回顧》F4合體五月天 朱孝天缺席新巡演