北捷恐攻》親睹鄭捷血染月台！女星11年沒再搭過：一輩子忘不掉

曾目睹11年前鄭捷案的歐陽靖，再度想起當年場景，坦言至今仍不敢搭乘那條線路的捷運。（圖／翻攝FB@GinOy 歐陽靖）

台北捷運19日發生恐怖攻擊事件，包含嫌犯身亡在內，共釀成4死11傷的悲劇，也讓全台民眾不禁想起11年前的北捷鄭捷案。對此，在當年目睹一切發生的藝人歐陽靖也不忍發聲，坦言至今仍無法放鬆地去搭乘大眾交通工具，也不敢再搭乘板南線。

歐陽靖Threads上發文：「我是當年鄭捷事件的目擊者，親眼看到兇手與地獄般染紅的江子翠月台，感謝在月台對他丟垃圾桶的人救了大家，11年過去了，直到現在，我還是沒辦法完全放鬆在任何一座城市搭乘大眾運輸工具。在人潮多的場所也都會提高警覺⋯」。

隨後，歐陽靖也在底下留言區附上連結，是她詳細描述當年過程的文章節錄，包含開門瞬間大量乘客驚恐逃竄、婦人全身染血，還有聽見群眾大叫「有人在殺人」等所有經過，「捷運一如往常在江子翠站停了下來...整個月台都是紅色的...」。

歐陽靖坦言一看見「江子翠」當年狀況歷歷在目，至今再也不搭板南線。（示意圖／中時資料照）

歐陽靖在文中坦言，「已經過了10年，只要看見『江子翠』這三個字，那段事件的畫面我都歷歷在目，包括月台上極大量的鮮血與兇嫌的面容...」也清楚明白自己得到心理創傷，「在那一天之後，這十年間，我一點都不覺得害怕，卻再也沒有搭過那段路線的捷運，指間的沙蝦殼，也成為了沒有味道的味道。」

如今，類似的恐怖事件再度上演，也讓歐陽靖不禁想起那段回憶。有網友留言表示，自己也是當年江子翠的目擊者，「必須從江子翠下車的me也是曾看過血濺的月台⋯此後不再搭捷運滑手機。」歐陽靖也回應：「當時那個月台我一輩子都忘不掉⋯⋯很超現實」。

