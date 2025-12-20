北捷恐攻》鄭凱云「安心回家不該是奢望」 男主播談這一幕太誇張

昨(19日)下班下課時間在台北車站和中山商圈發生恐怖攻擊事件，27歲嫌犯張文不僅丟擲煙霧彈還揮長刀攻擊，造成4死（含兇嫌）9傷。對此，主播鄭凱云感慨「快樂出門、平安回家」不該是奢望；男主播賴正鎧則表示，自己看到新聞畫面印象最深的一幕是張嫌持著長刀走向人群，有民眾回頭看到後竟繼續慢慢走，感覺大家過於安逸。

鄭凱云昨感慨發文以「誰能還給城市 一份安心」為題目，表示這次事發的捷運站和商圈是不少通勤族上下班必經的路線，沒想到卻在一瞬間成為恐怖攻擊的場景，為這座城市「注入了集體不安的毒素」，她希望傷者早日康復，「願這座城市重新找回本該屬於每一個人的從容與安全感」，也無奈快樂出門、平安回家不該是奢望，「而是民眾最基本，也最不該被辜負的權利」。

中天新聞主播賴正鎧則呼籲，搭捷運時注意三點，第一、聽到尖叫聲趕快離開；第二、若遇到攻擊拿起手上的雨傘、鑰匙或包包自保；第三、注意捷運站附近暗巷。而這次事件，他對一個畫面印象深刻，就是張文在街上丟煙霧彈並亮出大刀後，「很多民眾回頭看到之後竟然慢慢走，我的個性屬於杞人憂天，但我也覺得現在的人，太過安逸樂天，應該要緊張吧！」並指自己也曾在捷運上遇過精神不穩定的人，很多人看一眼後繼續滑手機，賴正鎧說：「我真心覺得，大家在外多一點緊張性格，真的多一點平安」。

陳瑩則說，先前911事件、北捷事件時，自己第一時間坐上主播檯播報，昨晚下班時特別觀察了一眼台北車站M8出口外頭，「今晚多了鎮暴車在外駐守，但人潮依舊！ 我不確定在外的人們是否和我一樣，今日心裡多了點恐懼與不安～ 因為我們通勤的日常，竟然再次與重大的新聞事件如此接近！」並提醒大家這幾天要注意模仿效應，但也要冷靜堅強，「因為這座城市，需要清醒而有力量的人。」

