北捷恐攻》醫曝嫌犯和鄭捷有5共通點 吳鳳落淚：天佑台灣

台北車站和中山商圈昨(19日)發生一起駭人聽聞的隨機殺人案，嫌犯張文先是在北車投擲煙霧彈、持刀傷人，接著又到中山商圈繼續犯案，至截稿前含嫌犯共釀4死、11傷。對此，名醫沈政男表示，有人將這事件和鄭捷案作比對，可見嫌犯都有5大共通點。

沈政男透露自己人在日本，當地媒體也很專注台北隨機殺人案，日本對這類犯案者稱為「通魔」，最有名的案件是2008年秋葉原事件，而台灣民眾直覺想起2014年的鄭捷案，鄭捷與張文的共通點在於：年輕男性犯案、單獨執行、嫌犯生活孤立、工作不穩定、受害者無特別性別或年齡傾向。

廣告 廣告

沈政男說，但張文已經過世，無法確認他的動機。一般來說都可能是因對自身境遇不滿、想要報復，而張文案件特殊之點在於他到北車前先在多處縱火，傷人前放了煙霧彈，刻意造成社會動盪，部分媒體認為張文縱火是想要調離警方，沈政男則認為張文應該是早有極端念頭，「從他連租屋處都燒毁，可以看出來」。

而2006年起來台生活發展的藝人吳鳳，曬出落淚表情符號表示：「一向被認為相對安全的台灣，竟然也出現如此血腥的攻擊，實在令人心痛」，他也不理解怎麼會有人有這種方式傷害無辜的陌生人，「我來台灣19年，很少看到這種隨機持刀攻擊的事件，這次看起來更像是經過事前準備，讓人擔心」，並忠心希望相關單位能鎖緊螺絲，讓台灣繼續成為世上最安全的地方之一，「天佑這片我們所熱愛的土地」。

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。

更多中時新聞網報導

NBA》布朗生致勝三分 退地主奪7連勝

韓導畢鑑盛來台 分享商業編劇8祕訣

2025十大娛樂新聞回顧》方大同抗病5年41歲離世