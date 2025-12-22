北捷恐攻》防隨機攻擊！蔣萬安：26日市府站高強度演練、跨年派特勤

北市19日發生隨機殺人案，台北市長蔣萬安表示，北市府預計在26日會比照跨年規模在捷運市府以及市府轉運站舉行跨局處高強度的演練，接下來的各項大型活動及人潮聚集商圈維安規格都會提升， 確保市民的安全。（徐佑昇攝）

北市19日發生隨機殺人案，造成4死11傷慘劇。台北市長蔣萬安表示，北市府預計在26日比照跨年規模在捷運市府站以及市府轉運站舉行跨局處高強度的演練，接下來的各項大型活動及人潮聚集的商圈維安規格都會提升，跨年活動市府會設定車阻加上特勤及保安警力的支援，並執行地毯式場檢確保市民安全，至於防災細胞簡訊正在研擬相關規範，將報請中央核可。針對傷亡者撫恤金，蔣萬安強調，將請社會局協助彙整，一定會用在不幸的傷亡民眾身上。

廣告 廣告

蔣萬安22日出席北市府道安會報前受訪，蔣萬安表示，針對1219事件，市府將於26日 在捷運市府以及市府轉運站進行一場高強度的演練， 會有跨相關的局處及相當多的單位參與，以跨年大型群聚活動這樣的規模，來做模擬跟演練 。

媒體詢問，有關緊急事件細胞簡訊必須要釐清範圍，若沒有科學依據可能會有恐慌產生問題？

蔣萬安回應，市府目前會以未來傳送細胞簡訊的方向來規畫，今天警察局以及消防局的單位正在研擬相關修訂規範的文字，也會依照程序來報請中央來核可。

媒體追問，目前恐嚇訊息不斷，那如果這種狀況在跨年發生，市府是否有因應的作為？例如設立安檢門？

蔣萬安表示，市府針對接下來的各項大型活動，甚至人潮聚集的商圈以及場域維安規格都將提升，接下來跨年活動市府已經擬定了相關的維安計畫，觀傳局跟警察局也都有對外說明，包括會設定車阻及特勤及保安警力的支援，也會有各項事前地毯式的場檢，包括金屬探測器、偵爆犬等，這些具體的作為市府都會規範確實，確保市民的安全。

媒體詢問，關於撫卹金的部分，英勇犧牲的民眾余家昶外，在路邊身亡的白衣騎士沒有在百貨也不在北捷內，他的撫卹金會如何給付？

蔣萬安強調，針對撫恤金目前市府大概有基本3個方向，1個是犯罪被害者保護協會相關的補償，另外對於保險理賠及相關的撫恤，社會局這邊都會彙整，市府也陸續接到許多捐款，一定會用在照顧這一次不幸的傷亡者身上。

至於民進黨議員簡舒培質疑警網和警方快打在事件中失利，蔣萬安僅回應警察局在今天下午的記者會，會對外清楚說明。

更多中時新聞網報導

著眼疾病前端 莊海華力推預防醫學

張震接任金馬主席 以阿甘精神自勉

李玉璽娶大6歲許允樂甜曬婚紗照