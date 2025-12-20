北捷恐攻》雪娥見面會「突增3禁令」 粉絲放棄北上：活著比較重要

21日的雪娥西門見面會如期舉行，主辦單位臨時新增3項禁令，加強安全檢查，避免北捷恐攻模仿效應。（圖／IG@ulc.tw）

台北捷運19日發生恐怖攻擊事件，一共造成4人死亡、多位民眾輕重傷，為防範「模仿效應」各界不敢大意，紛紛加強安全管理，避免憾事再度上演。將在明（21）天西門町舉行見面會的韓國女星雪娥，主辦方也緊急新增3項禁令，以保護藝人與粉絲安全。

在北捷恐攻事件發生後隔天，主辦單位ULC Presents緊急在各大官方社群公告，「因應近日在台北市發生的不安事件，為保障藝人與觀眾之全體安全，雪娥台北見面會入場辦法做出下列調整」。

1. 禁止攜帶超過30x20x15cm（約A4大小）的包包入場。請留意現場不提供寄物服務。

2. 禁止攜帶不透明的瓶罐/保溫瓶入場。

3. 進入場館前須配合進行安全檢查，請減少攜帶隨身物品，以加快您的入場速度。

貼文曝光後，隨即引來粉絲埋怨，「可以更改包包打開檢查嗎…人都上來台北帶好包包，要怎麼臨時調整…從外縣市參加的，攜帶物品都比較多，A4大小的包包，要放手燈水壺，其他用品等，實在是沒有空間…」、「理解是理解，但30x20隨便一個正常背包都會超過這大小，塞完錢包、化妝包都沒空間放應援手燈的程度……」

但也有粉絲在threads上發文表示，為了自身安全，決定放棄與偶像見面的機會，「我認為活著比較重要。要先活著才有機會繼續見偶像，原本星期日要北上參加雪娥的見面會，但看了新聞之後根本不敢去，票錢跟高鐵票就算了吧」，決定把票轉送給友人。

賈永婕呼籲大眾冷靜理性看待，並相信專業單位安排。（圖／中時資料照）

此外，聖誕節、跨年等各式各樣的活動接踵而來，網路上竟掀起「停辦」等聲浪，最具指標的101跨年首當其衝。對此，董事長賈永婕則回應。面對這起事件，大家都很難過、氣憤，她可以理解這樣的情緒，「但我們更需要冷靜、理性地看待。不揣測、不轉傳未經證實的訊息，讓專業單位把事情處理好，這本身也是對社會安全的幫助」。

目前各大單位，無論是公司名號、百貨、演唱會、戶外活動等均不敢掉以輕心，緊急加派人力維護安全。台北市長蔣萬安也說，台北市維安全面升級，包含跨年晚會、捷運各站都會加強警力，避免「模仿效應」讓悲劇再度重演。

