北捷恐攻》韓啦啦隊常在北車活動 徐賢淑震驚發聲：很害怕

徐賢淑快閃來台出席活動。（CHEER UP提供）

韓國傳奇啦啦隊長徐賢淑今（20日）旋風來台，參加《CHEER UP》女孩快閃盛典。關心台灣的她，在Threads上看到19日晚間發生攻擊事件，「看到新聞真的覺得很遺憾，也有點不安。」坦言台北車站是她平時經常會去的地方，內心多少有點害怕。

她進一步表示，韓國過去也曾發生類似的隨機攻擊事件，「那時候整個社會都在討論，大家都很震驚。這種事情真的很可怕，沒想到台灣也會發生，對此感到非常遺憾。」

談及是否因此提高自身警覺，她表示，現在外出會更加留意周遭環境，「以前走路會戴著耳機聽音樂，現在音量會調小一點，也會多注意四周。」她也真誠地期盼這樣的事情不要再發生，也希望台灣民眾多多注意安全。 徐賢淑今日中午11點多抵台、傍晚6點多便要趕赴機場，僅睡兩個小時就出發。儘管行程緊湊，但一想到能和粉絲見面，就感到相當期待與心動；她說，這是她第一次參加能與粉絲一對一近距離互動的活動，心情既緊張又期待。

廣告 廣告

希望呈現給粉絲什麼樣的自己？她語氣瞬間變得活潑，「好像台灣粉絲一直覺得我比較嚴肅、正經，希望透過這次活動，展現比較反差的一面，讓大家看到不一樣的我。」至於台灣美食，她也笑說，一直很喜歡台灣火鍋，但上次來台吃了烤鴨，直呼非常好吃，讓她印象深刻。

更多中時新聞網報導

楊婷婭組心動宇宙傳遞愛無性別

經典賽》小葛入列 多明尼加打線更豪華

周湯豪無預警變身婚禮歌手 嚇哭新娘