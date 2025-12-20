北捷恐攻／57歲男勇阻張文傷重不治 妻憶：平日就很仗義

蔣萬安慰問家屬，向其見義勇為致敬。（圖／東森新聞）





台北捷運台北車站M7出口19日傍晚發生隨機攻擊事件，57歲余姓男子第一時間上前試圖制止嫌犯行兇，卻遭利器從背後刺中，送醫時一度失去生命徵象（OHCA），經搶救仍於晚間宣告不治。台北市長蔣萬安晚間前往台大醫院慰問家屬，表示要對這位挺身而出、富正義感的民眾致上最高敬意。

據了解，27歲嫌犯張文涉案背景複雜，案發時先在北車一帶投擲疑似煙霧彈製造混亂，余男疑見狀上前阻止，不料遭攻擊重傷倒地。台大醫院急診對外說明，余男主要死因為左肺及左心各約5公分的穿刺傷，傷及重要臟器，最終仍回天乏術。

蔣萬安晚間說明，市府已成立「1219台北市緊急維安應變小組」，由他親自主持，跨局處即時彙整資訊，並啟動醫療救援與後續協助機制。他指出，除對傷者啟動醫療綠色通道外，也會提供家屬心理、法律等支援，並以一案一社工方式進行後續關懷。

蔣萬安也轉述，余男妻子在慰問時哽咽提到，先生平日就是願意仗義直言、富有正義感的人，遇到不對的事常會挺身而出。此外，他前往馬偕醫院探視北捷員工時，經護理長轉述傷者說法指出，中山站外當時有兩名傷者倒地，其中一名女性醫師第一時間上前施以救助，成功為傷者爭取後續搶救的黃金時間。對此，蔣萬安也特別向這位即刻伸援的醫師，及所有熱心協助的民眾表達由衷感謝與最高敬意。

