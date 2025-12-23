北捷恐攻「UG悼念掀公關風暴」股價暴跌 網嘆：害到很多加盟主

北捷中山站日前發生隨機殺人事件，造成4人死亡的重大社會悲劇。圖／攝影李智為、翻攝自當事人IG

北捷中山站日前發生隨機殺人事件，造成4人死亡的重大社會悲劇。事件發生後，社會各界紛紛表達哀悼，多家企業也透過實際行動展現關懷，其中「雞湯大叔」與手搖飲品牌「UG Tea」的做法形成鮮明對比，在網路上掀起熱烈討論，而UG品牌形象重創，母公司聯發國際股價22日逆勢走跌，盤中一度下探84.4元。

現年27歲的張文於19日傍晚先是多處縱火、在台北車站投擲煙霧彈，再前往中山南西商圈犯案，並持長刀攻擊不特定民眾，最終造成4人死亡、11人受傷，其中包括張文畏罪墜樓身亡。事件也引起社會關注，知名餐飲品牌「雞湯大叔」宣布，南西店於指定日「一日所得全數捐贈給受害者家屬」，當天尚未結帳的顧客由店家全額吸收，並加送每位用餐顧客布朗尼。相關公告文案風格低調、未強調品牌曝光，獲得大量網友肯定，認為是真誠行善、不求回報。

相較之下，UG Tea老闆親自攜帶花束與自家手搖飲前往中山商圈誠品南西店外悼念，卻因飲料杯與花束上品牌Logo明顯，加上現場畫面被拍攝流傳，引發「置入行銷」、「蹭版面」質疑。部分網友直言，在哀悼現場擺放飲料難以理解，「送花可以，送手搖真的不行」、「飲料放在那邊是要臭掉嗎？」、「UG那個還找人來拍，真的蠻無言的，老闆害到很多加盟主」，相關批評迅速在社群平台延燒。

面對輿論反彈，聯發國際董事長、UG Tea創辦人鄭凱隆公開致歉表示，事件本身已十分悲痛，卻因自己不當行為模糊了焦點，願意承擔全部責任，並向社會大眾致上最誠摯歉意。他解釋，事發隔天不知如何表達心意，原本只是想買花致意，因經過自家門市便順手帶了飲料，坦言「行為就是不對」。

然而爭議並未就此平息，UG Tea悼念畫面在網路瘋傳後，引發抵制聲浪，部分門市人潮被拍到明顯降溫，品牌形象受創。風波也迅速反映在資本市場，22日台股開盤後，母公司聯發國際股價逆勢走跌，盤中一度下探84.4元，跌幅超過7%，跌破90元整數關卡。此外，UG Tea近期進軍美國加州聖蓋博市，高調開幕後僅營業3天，便因建築與使用審批問題遭市府勒令停業，負面消息接連曝光，也讓品牌大受影響。

