北捷恐攻3人枉死！市府研議「細胞簡訊」防慘案重演 密閉場館裝安檢門

【緯來新聞網】台北捷運台北車站與中山商圈12月19日發生一起重大攻擊事件，27歲男子張文持汽油彈、煙霧彈與長刀犯案，釀成包含嫌犯在內4人死亡、另有11人受傷。台北市長蔣萬安21日受訪時表示，未來如遇此類無差別攻擊或重大治安狀況，市府將採用「細胞廣播簡訊」通知附近居民，提供即時資訊，幫助民眾迅速掌握情況並提高警覺。

市府研議「細胞簡訊」防慘案重演 密閉場館裝安檢門。（資料照／記者陳明中攝）

針對捷運是否加裝安檢設施的問題，蔣萬安今日出席「1219事件緊急維安應變小組會議」後指出，未來將針對小巨蛋、台北流行音樂中心等封閉型大型活動場地，依據風險評估研議裝設金屬探測器，現正與各場館單位協商中。



談及跨年晚會的安全規劃，蔣萬安說，安檢門及探測設備主要用於室內演唱會類型活動，戶外的跨年晚會則將部署特勤人員、支援警力及防暴犬等安控措施，全面提升警戒層級。



蔣萬安進一步表示，已責成消防局、警察局、捷運公司與衛生局等單位，針對1219事件與即將到來的跨年活動進行跨部門聯合演練，演練預計於市府站周邊展開。此外，亦要求教育局、警察、消防與衛生單位，著手編撰市民遭遇無差別攻擊時的應對教材，期望提升全民的危機應處能力與防災意識。





