北捷恐攻3死！案發地變小型花海 民眾獻花哀悼「跪地祈禱」

【緯來新聞網】台北捷運19日晚間驚傳持刀傷人事件，27歲男子張文接連於台北車站與中山站犯案，期間先投擲煙霧彈混淆視線，接著手持利刃攻擊路人，之後轉往南西誠品門前再度傷人，最終結束自己性命。這起突發攻擊造成3位民眾死亡，連同行兇者在內共計4人喪生，多人受傷。事發後不少民眾主動到南西誠品前獻花，祈禱逝者安息，畫面讓人動容。

民眾祈禱逝者安息。（圖／緯來新聞網攝影組）

根據警方調查，張文在捷運站內行為突變，製造混亂後立刻展開攻擊，造成眾多旅客恐慌逃散。接著他快速轉移至中山站周邊商圈，在誠品百貨外再度出手，一名騎士不幸遭砍倒地，搶救後仍回天乏術。

民眾跪地祈禱。（圖／緯來新聞網攝影組）

《緯來新聞網》直擊，事發隔日，誠品百貨南西門口湧入不少民眾自發前往悼念，不僅有人獻上鮮花，也有人在現場留下手寫卡片，為傷亡者祈福，希望亡者得以安息，傷者早日康復，社會早日回歸平靜，另外警方也已在現場加派警力維持秩序。

民眾祈禱逝者安息。（圖／緯來新聞網攝影組）

警方加強警力。（圖／緯來新聞網攝影組）

案發地民眾獻花變小型花海。（圖／緯來新聞網攝影組）

★《緯來新聞網》提醒您：暴力及違法行為，請勿模仿 ★

