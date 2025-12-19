北捷恐攻3死 綠北市議會黨團深切哀悼：支持並敦促蔣萬安強化公共安全

記者楊士誼／台北報導

今（19）日晚間，遭通緝的27歲男子張文，先後在台北車站與捷運中山站周邊投擲煙霧彈，更持刀對民眾發動無差別攻擊，包含嫌犯本人在內，目前已有3人死亡。北市議會民進黨團稍早表示，對兇手表達強烈譴責，也對死去的市民表達最深切哀悼之意。黨團表示，不分黨派都應以市民安全為重，支持並敦促台北市長蔣萬安以各種有效方式強化公共安全，避免悲劇再次發生。

北市議會民進黨團聲明如下：

今日北車及中山站爆發無差別攻擊事件，造成多位市民死傷，也引起民眾的驚恐與不安。對於恣意傷害市民的兇手，台北市議會民進黨黨團表達強烈譴責。對不幸死亡的市民，我們表達最深切的哀悼之意，也期盼仍在搶救中的傷者，都能脫離險境，每一位因此受創的市民都能平安康復，因此受驚的市民，也能儘速平復心情。

廣告 廣告

雖然犯嫌已經死亡，但與犯罪動機仍未釐清，引起各方諸多猜測。民進黨黨團期盼各界能夠克制不必要的臆測與渲染，避免擴大不必要的憂慮與猜忌，讓社會心理得以恢復，也讓警方可在不受干擾的環境下，儘速分析出兇手的犯案動機。

公共安全，是市民朋友目前最關切的議題。不分黨派，都應以市民安全為重。民進黨市議會黨團支持，並敦促蔣萬安市長儘速以各種有效方式，強化大眾運輸，以及即將到來的聖誕節、跨年等群聚活動公共安全。避免悲劇再次發生。

黨團呼籲，市府應儘速檢討本次處置過程是否有可改善之處，進一步強化大眾運輸維安、強化聖誕及跨年活動之安全管理。在相關工作進行告一段落後，儘速至議會進行就本次事件之檢討以及維安強化之專案報告。

黨團也建請市府，就本次事件中致力保護市民朋友的人員，無論是一般民眾，或是北捷職員、志工、警、消等有關人員，給予適切的嘉勉與肯定。盼市民朋友間的互助、互信，能成為這個不安冬夜裡，溫暖的慰藉。

更多三立新聞網報導

快訊／北車M7遭惡徒丟煙霧彈有人受傷 蔣萬安親自趕赴現場了解

北車、中山站攻擊釀9傷4命危 蔣萬安最新說明：嫌犯為「87年次」通緝犯

台北車站突遭扔煙霧彈 蔣萬安：我已指示警消用最快速度逮捕嫌犯

王世堅評「斷奶了」市政中規中矩 蔣萬安：他額頭受傷祝早日康復

