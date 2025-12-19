北捷恐攻3死 綠北市議會黨團深切哀悼：支持並敦促蔣萬安強化公共安全
記者楊士誼／台北報導
今（19）日晚間，遭通緝的27歲男子張文，先後在台北車站與捷運中山站周邊投擲煙霧彈，更持刀對民眾發動無差別攻擊，包含嫌犯本人在內，目前已有3人死亡。北市議會民進黨團稍早表示，對兇手表達強烈譴責，也對死去的市民表達最深切哀悼之意。黨團表示，不分黨派都應以市民安全為重，支持並敦促台北市長蔣萬安以各種有效方式強化公共安全，避免悲劇再次發生。
北市議會民進黨團聲明如下：
今日北車及中山站爆發無差別攻擊事件，造成多位市民死傷，也引起民眾的驚恐與不安。對於恣意傷害市民的兇手，台北市議會民進黨黨團表達強烈譴責。對不幸死亡的市民，我們表達最深切的哀悼之意，也期盼仍在搶救中的傷者，都能脫離險境，每一位因此受創的市民都能平安康復，因此受驚的市民，也能儘速平復心情。
雖然犯嫌已經死亡，但與犯罪動機仍未釐清，引起各方諸多猜測。民進黨黨團期盼各界能夠克制不必要的臆測與渲染，避免擴大不必要的憂慮與猜忌，讓社會心理得以恢復，也讓警方可在不受干擾的環境下，儘速分析出兇手的犯案動機。
公共安全，是市民朋友目前最關切的議題。不分黨派，都應以市民安全為重。民進黨市議會黨團支持，並敦促蔣萬安市長儘速以各種有效方式，強化大眾運輸，以及即將到來的聖誕節、跨年等群聚活動公共安全。避免悲劇再次發生。
黨團呼籲，市府應儘速檢討本次處置過程是否有可改善之處，進一步強化大眾運輸維安、強化聖誕及跨年活動之安全管理。在相關工作進行告一段落後，儘速至議會進行就本次事件之檢討以及維安強化之專案報告。
黨團也建請市府，就本次事件中致力保護市民朋友的人員，無論是一般民眾，或是北捷職員、志工、警、消等有關人員，給予適切的嘉勉與肯定。盼市民朋友間的互助、互信，能成為這個不安冬夜裡，溫暖的慰藉。
更多三立新聞網報導
快訊／北車M7遭惡徒丟煙霧彈有人受傷 蔣萬安親自趕赴現場了解
北車、中山站攻擊釀9傷4命危 蔣萬安最新說明：嫌犯為「87年次」通緝犯
台北車站突遭扔煙霧彈 蔣萬安：我已指示警消用最快速度逮捕嫌犯
王世堅評「斷奶了」市政中規中矩 蔣萬安：他額頭受傷祝早日康復
其他人也在看
獨家／北捷恐攻男爆是「空軍志願役」！因1件事被通緝
社會中心／綜合報導台北今（19）日連傳2次攻擊事件，繼北捷晚間5點左右有男子扔擲煙霧彈後，這名犯案的男子又闖到鄰近的中山捷運站，持長刀隨機攻擊，造成多人受傷、身亡。根據民視新聞網掌握的獨家消息，這名犯案的張文為空軍志願役士兵，卻在111年因為酒駕遭到汰除，在113年11月25日教召沒報到才遭到通緝。民視 ・ 19 分鐘前 ・ 1
賴清德民調下滑「綠營2028推派其他人」？張景森指「民進黨不應挑戰賴總統」：要支持、幫助連任！直言：當初反對賴清德挑戰蔡英文、現在也反對有人挑戰賴
張景森說，「我們應該扶持、幫助賴清德連任，因為他不是代表他個人在參戰，他是代表『民進黨執政』」...放言 Fount Media ・ 10 小時前 ・ 270
台北煙霧彈、隨機砍人嫌犯起底！本名「張文」、27歲男 妨害兵役通緝犯
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導台北市捷運今（19）日下午發生重大公共安全事件，男子在站內投擲煙霧彈並持刀傷人，引發乘客恐慌，多人受傷送醫。台北市長...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 30
中共氣噗噗！美國對台軍售3500億 他曝「川普計劃」真相：太聰明
美國川普政府昨（18）日宣布向台灣出售價值111億美元（約3600億台幣）的武器裝備，創下台美史上最大規模軍售紀錄，包含8項產品，旨在強化台灣的「非對稱作戰」能力與威懾力。五角大廈強調，此舉符合美國國家利益，能支持台灣推進軍隊現代化並維持可靠防禦，更有美國官員揭露川普在第二任內對美中台關係的盤算。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 313
27歲通緝男中正區租屋處未發現遺書 警追查是否有共犯
27歲張姓通緝犯今（19日）傍晚在捷運台北車站、中山商圈投擲煙霧彈及隨機行刺，造成9傷3命危，其中台北車站一名57歲余姓乘客傷重不治，張嫌逃逸至百貨公司內墜樓身亡。台北市刑警大隊大隊長盧俊宏說明，犯嫌於中正區租屋，目前未發現遺書，過去曾從事保全工作。鏡新聞 ・ 1 小時前 ・ 12
徐欣瑩宣布參選竹縣長！引「黨內互打」原因竟是鄭麗文？
論壇中心／綜合報導國民黨立委徐欣瑩今（18日）宣布參選2026新竹縣長，她強調「這場選舉不是派系運作，也不是政治交換」，一句話惹毛新竹副縣長陳見賢，其競選辦公室砲轟「政治論述矛盾，無助於藍營團結，對基層造成二次傷害」。桃園市議員于北辰表示，國民黨要參選先看「成色」，但在主席鄭麗文當選後就破了，現在當然會有紛爭。民視 ・ 14 小時前 ・ 113
23歲上進女清潔員殞命10度招無魂 殯葬業：冤死怨氣重
台南23歲陳姓女清潔隊員正在執行勤務時，遭酒駕的香酥鴨老闆駕駛賓士高速衝撞不幸身亡。鄭男不但酒測超標3倍，還謊稱「有找代駕」甚至脫產。今（18）日死者家屬返回現場進行招魂儀式，過程極度不順，連續擲筊 10 次皆未獲允杯，現場氣氛凝重哀戚。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 141
台北車站血案奪2命！57歲男見義勇為不治 主播舒夢蘭震驚發聲「我們世界怎麼了」
台北車站今（19日）發生重大攻擊事件，一名男子在站內施放煙霧彈並持刀攻擊民眾，造成7人受傷、2人死亡，其中1名57歲男子挺身制止卻不幸罹難；事件震撼社會，東森主播舒夢蘭也表達不敢置信，驚呼「每天都出入的北捷台北車站」。警方說明，27歲張姓嫌犯於台北車站犯案後逃往南西誠品一帶，再度製造混亂，隨後自高樓自由時報 ・ 1 小時前 ・ 14
藍白喊彈劾賴清德！總統府反擊了
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰宣布不副署財政收支劃分法，藍白立委昨在立法院司法及法制委員會通過譴責總統賴清德與行政院長卓榮泰，並移請監察院彈劾卓榮泰；此外，藍白黨團也宣布將提案彈劾賴清德。對...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前 ・ 187
台北車站遭人丟煙霧彈！男「疑為阻擋嫌犯」送醫搶救無效
社會中心／張予柔報導台北車站板南線M7出口外今（19）日下午約5點左右發生突發事件，一名不明人士丟擲煙霧彈，瞬間引發現場旅客恐慌奔逃，氣氛陷入緊張和混亂。據傳，有現場民眾疑似為了阻止嫌犯不幸受傷倒地。民視 ・ 23 分鐘前 ・ 13
認卓榮泰不是主角！黃揚明曝藍白2招「劍指賴清德」：真正目標在這件事
藍白主導的立法院通過《財政收支劃分法（財劃法）》再修正版，行政院長卓榮泰15日宣布不予副署，喊話藍白若有不滿可提出不信任案，對此立法院司法及法制委員會昨（18）日表決通過，移請監察院彈劾卓榮泰，並預告將彈劾總統賴清德；資深媒體人黃揚明指出，對現今的在野黨而言，倒閣絕對不會是選項，考量的重點在於「政治效果」。黃揚明透過臉書直言，在現行中華民國憲政體制當中，倒閣......風傳媒 ・ 10 小時前 ・ 54
明知彈劾總統不會過仍提案？她揭「藍白目的」 一句話預告結局
國民黨與民眾黨在立法院挾人數優勢，於12日三讀通過反年改修法，行政院長卓榮泰宣布不副署再修版《財劃法》。藍白為此於18日立法院司法及法制委員會通過臨時提案，移請監察院彈劾卓榮泰，國民黨還預告今（19）日將宣布彈劾違憲總統賴清德，引發各界高度關注。對此，時代力量黨主席王婉諭一早揭露藍白明知不會通過卻仍要提案的目的，並直言此舉「無法解決憲政僵局。」三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 190
北車恐攻釀死！57歲英雄制止張文遭刺 致命傷勢曝
北車恐攻釀死！57歲英雄制止張文遭刺 致命傷勢曝EBC東森新聞 ・ 1 小時前 ・ 5
北捷丟煙霧彈砍人！恐攻男身分曝 27歲桃園通緝犯
男子今晚涉嫌在台北車站和捷運中山站丟煙霧彈、揮刀砍人恐怖，警方查出身分，是目前因妨害兵役通緝中的27歲男子張文。張文遷移戶籍未申報，應於2024年11月25日報到的教育召集令無法送達，涉犯妨害兵役治罪條例罪嫌，去年7月11日經桃園地檢署發布通緝。自由時報 ・ 2 小時前 ・ 112
藍白聯手提案彈劾賴清德！彈劾文全文一次看
立院三讀通過的財劃法修正案，行政院長卓榮泰不副署，並獲總統賴清德支持，引發朝野對立，藍白立院黨團表示除了要求監察院彈劾卓榮泰外，今（18日）也將在立院召開記者會，宣布將提案彈劾賴清德。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 55
台灣「霸王餐網美」美國翻車 開庭狂插話…法官怒斥：閉嘴
一名自稱來自台灣的女子Pei Chung，近月因多次在美國紐約高檔餐廳吃霸王餐，遭警方逮捕關押入獄。布魯克林刑事法院於當地時間週三（17日）開庭審理此案，Pei Chung身穿橄欖色囚服、雙手上銬出庭，庭審過程中頻頻插話、回嘴反駁，最終遭法官當庭嚴厲斥責：「我講話時妳閉嘴，聽懂了嗎！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 20
TPBL》高國豪家庭風波已和解 聯盟解除禁賽、仍須付6萬元罰金
新竹御嵿攻城獅後衛高國豪與哥哥高國強的家庭風波先前鬧上法院，10日傳出當事人已完成和解，而TPBL聯緯來體育台 ・ 3 小時前 ・ 3
花蓮縣長選戰多方競逐 泛藍陣營呈分裂局勢?
地方中心／趙永博 花蓮報導明年地方縣市長選舉逐漸升溫，花蓮縣藍營內部浮現多位有意角逐縣長寶座的人選，包含國民黨籍吉安鄉長游淑貞、前花蓮市長葉耀輝，以及無黨籍縣議員魏嘉賢、議長張峻，泛藍陣營呈現多方競逐態勢，引發外界關注藍營是否分裂。漸層藍為底，打開新局花蓮向前。花蓮縣議員魏嘉賢的看板，最近開始高掛花蓮街頭，已經連兩任的花蓮縣長徐榛蔚，下屆交棒給誰，據了解，藍營內部已經做了民調，其中傅崐萁人馬，吉安鄉長游淑貞，出線機率很高。吉安鄉長游淑貞表示：「只是我們希望，我們能夠有機會團結，讓我們的花蓮更好，而不至於產生沒有辦法收回的分裂和紛爭。目前藍營有黨籍候選人，淑貞在民調中拔得頭籌，且有一定差距，中央黨部肯定淑貞在基層的努力」。遭撤銷黨籍的縣議員魏嘉賢，訴求「花蓮人的選擇」！（圖／民視新聞）除了國民黨籍吉安鄉長游淑貞與前花蓮市長葉耀輝爭取黨內提名外。藍營出身，但遭撤銷黨籍的縣議員魏嘉賢，以及被開除黨籍的議長張峻，也各自以無黨籍身分被視為潛在人選，使泛藍呈現分裂態勢。花蓮縣議長張峻：我尊重國民黨的徵召或提名的人選，我目前最在意的就是我們光復鄉重建經費的編列，還有各鄉市公所統籌分配稅管的增加。」被開除黨籍的議長張峻，被視為泛藍重要變數，是否參選成關鍵觀察點。（圖／民視新聞）花蓮縣議員(無)魏嘉賢：那未來人生的規劃，每一個人都有他的既定的方向，那我們按照自己的方向在走，不會有任何的改變，也不會因為外界的一些狀況而有絲毫的變動。」在傅崐萁夫妻輪流執政10多年後，下一屆的花蓮縣長，國民黨能否繼續執政，要面對的恐怕不只綠營對手，還有泛藍的強勁勢力。(民視新聞趙永博花蓮報導)原文出處：花蓮縣長選舉變天？ 泛藍陣營多方分裂競逐 更多民視新聞報導吳豊山請辭！海基會下任董座人選成焦點 陸委會回應了李明峯深夜商旅受傷送醫 南市府發聲了日本擬調降成人護照申辦費 預計2026年夏季生效民視影音 ・ 1 天前 ・ 3
藍營議員挺陳亭妃掀議論！郭正亮揭背後關鍵
[NOWnews今日新聞]2026地方大選提名開展，民進黨立委陳亭妃、林俊憲均有意角逐台南市長，2人一度唇槍舌戰。同時，國民黨籍的台南市議員蔡育輝公開力挺陳亭妃，引林俊憲質疑藍營介入綠營黨內初選，陳亭...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 18
鄰居變仇人！兩戶僅90公尺隔矮牆 噪音問題引殺機
南投縣 / 綜合報導 因為噪音讓多年鄰居變仇人，甚至演變成 凶 殺案。這兩戶人家距離90公尺，兩戶中間只有矮牆隔著，蕭姓死者的媳婦說，半年前,黃姓嫌犯家的屋頂有小鳥踩踏發出聲響，但他認為是蕭家人朝他家屋頂丟石頭，他因此開始在深夜用藍芽喇叭放音樂，和放鞭炮反擊，讓蕭家人被吵到無法睡覺，蕭姓死者多次勸阻都沒用，才打電話報警，沒想到加深了黃姓嫌犯的憤怒，動手行 凶 。兩層樓透天厝貼著白色磁磚的，就是蕭姓死者他家，下方那間紅磚平房，則是黃姓嫌犯住的地方，兩戶人家距離相當近只有90公尺，中間隔一個矮牆，沒有相通，卻因為噪音，兩家人吵了半年多，蕭姓死者媳婦說：「我們早上都會有鳥在屋頂，在那邊踩踏，然後他就會把這個說是我們家，在丟他屋頂石頭。」死者媳婦表示，半年前，黃姓嫌犯家的屋頂有小鳥在上面踩來踩去，發出噪音，黃姓嫌犯認為是蕭姓死者拿石頭丟他家屋頂，疑似因此在深夜時，拿藍芽喇叭放音樂還有放鞭炮想要反制，吵到對方無法睡覺，死者多次找黃姓嫌犯勸阻都沒用，才會打電話報警求助。蕭姓死者兒子說：「在用藍芽喇叭在放各種噪音，影響我們的睡眠品質，有去警察局做報案。」鄰居說：「放音樂，吹狗螺，放大炮，半夜吵到人家不用睡。」因為噪音，多年鄰居反目成仇吵半年，嫌犯父親說，兒子從小個性就相當孤僻，嫌犯父親說：「國中的時候有人對他霸凌，他就不愛跟人家講話。」死者的姊夫，接到噩耗趕來，難過哽咽，蕭姓死者姊夫說：「他很老實，你問鄰居看他做人怎樣，人很好啦。」蕭姓死者兒子說：「爸爸平常是務農，照顧一個視障的姊姊。」蕭姓死者有4名兒女，2個女兒在外地工作，他和妻子、兒子和媳婦一起住，還要一邊務農一邊照顧，因為腦部開刀眼睛不方便的30多歲女兒，一家4口半年來因為噪音和黃姓男子相處不好，嘗試溝通卻無效，鄰居變仇人釀成悲劇。 原始連結華視影音 ・ 4 小時前 ・ 發起對話