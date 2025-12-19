北捷恐攻4死「人群奔逃如末日」 張文犯前4度縱火時間軸！這原因警抓人撲空

張文在北捷台北車站丟擲煙霧彈，現場煙霧迷漫。大圖由讀者提供/ 小圖網友shaofan_sb授權



妨害兵役通緝犯張文（27歲）在北捷隨機殺人後墜樓身亡，其明明就是桃園楊梅人，卻搬至台北市中山區租屋，不與家人聯繫，他至北捷台北車站涉案前四度縱火，由於其戶籍未遷移，且犯案前搬至旅館，導致警方至楊梅等處抓人撲空，而此時張文又轉到北捷中山站持煙霧彈和長刀隨機攻擊，造成四死多人受傷慘劇，現場宛如末日般，人群奔逃四散，尖叫聲四起。《太報》整理張文作案完整時間軸。

2025年初：張文從桃園搬至台北市租屋，未辦理戶籍遷移。

2025年7月：張文因遷移戶籍未申報，致應於2024年11月25日報到的教育召集令無法送達，涉犯妨害兵役治罪條例罪嫌，於2025年7月11日桃園地檢署署發布通緝。

2025年12月：張文於北捷台北車站丟擲煙霧彈及隨機砍人前，搬離租屋處，暫居附近旅館。

2025年12月19日下午3時52分：陸續在北市長安東路、林森北路以及長安東路一處巷內縱火，共使用了六枚汽油彈。

2025年12月19日下午4時57分：張文至台北市中正區公園路20巷的租屋處縱火燒屋，在陽台燃燒雜物。

2025年12月19日下午5時24分：張文於北捷台北車站M7地下連通道、星巴克咖啡旁丟汽油彈後再扔多顆煙霧彈。保全57歲余姓男子傷重不治，捷運局員工54歲劉姓男子嗆傷送醫。警方立即啟動調查，且一組人員前往桃園抓人。

2025年12月19日下午5時39分：張文返回落腳的旅館補充彈藥。

2025年12月19日下午6時41分：張文現身北捷中山站出口前南京西路，當街丟擲煙霧彈，並持長刀朝路上人群與騎士逼近揮砍。37歲蕭男、37歲王男共兩人中刀不治；張文隨後跑進百貨一路往高樓層殺，最後墜樓身亡。

張文連續隨機砍人殺人案釀成四人死亡且多人受傷送醫。警方搜索其租屋處、落腳旅館以及桃園楊梅老家，起獲1把刀以及25枚汽油彈，另在其身上找到4把刀和1枚汽油彈。桃園住處則帶走其手機、電腦以及私人物品。

針對網路陰謀論墜樓者非張文，台北市警察局20日透過文字說明指出，證實北捷台火車站及中山站的隨機殺人涉案人皆是張文，經調閱相關處所監視錄影畫面、目擊民眾查訪，中山站案發時，中山警分局交通分隊林姓員警，正於案發處所外南京西路北側疏導交通，發現民眾呼喊砍人，並目睹犯嫌1人進入南西誠品內，遂協同保全人員入內追緝犯嫌，並於頂樓見犯嫌棄置刀椷及戰術背心等裝備後，即見犯嫌墜落於一樓停車場處，確認為張姓犯嫌1人犯案。

