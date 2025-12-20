北捷恐攻4死11傷「完整名單」曝光！57歲男見義勇為遭刺死

即時中心／温芸萱報導

北捷台北車站、中山商圈及誠品南西店，昨（19）日晚間發生震驚社會的隨機砍人事件，嫌犯張文先在北車擲煙霧彈，後又在中山商圈、誠品南西店持刀砍人。嫌犯張文犯案後逃逸並墜樓身亡。警方今（20）日公布最新傷亡名單，事件共釀4死11傷。





北捷台北車站M7、M8出口、中山商圈及誠品南西店，昨日晚間驚傳隨機砍人事件。27歲犯嫌張文先在台北車站投擲煙霧彈，隨後持刀隨機砍人，一路轉往中山商圈與誠品南西一帶，造成多人死傷。

嫌犯張文先在北捷台北車站內投擲煙霧彈製造混亂，後持刀攻擊民眾。（圖／翻攝畫面）

57歲余姓男子當時見狀挺身而出，試圖攔阻嫌犯，不料卻遭從背後刺中，當場倒地。台大醫院表示，余男於下午5時56分送抵急診時已無生命跡象，主要死因為失血性休克。其左後背遭利器刺入，傷口貫穿左側肺部、肺葉與下肺靜脈，並延伸至左心房，形成1至2公分的貫穿性刺傷，導致血液動力無法穩定，儘管醫療團隊全力搶救，仍回天乏術。

張文在犯案後畏罪逃逸墜樓，送醫時已無生命跡象，最終搶救無效死亡。警方也證實，張男因妨害兵役案件，先前已遭桃園地檢署通緝。

北捷台北車站、中山商圈及誠品南西店，昨日晚間發生震驚社會的隨機砍人事件。（圖／民眾提供）

警方今日凌晨公布最新傷亡統計，事件共造成4人死亡（含嫌犯）、11人受傷。

死亡名單：（共4人，含嫌犯）

余姓男子，57歲：於台北車站見義勇為上前攔阻嫌犯，遭背部刀傷，送醫宣告不治。

蕭姓男子，37歲：職業為保全，騎車前往上班途中遇害，頸部刀傷，外科OHCA，20:10搶救不治。

王姓男子，37歲：逛街民眾，心臟外傷，送醫搶救後於22:13宣告不治。

張文，27歲：犯嫌，墜樓送醫後死亡。

送醫傷者：（9人） 劉姓男子，54歲：捷運局員工，輕微嗆傷，意識清楚，送馬偕醫院。 蔣姓男子，20歲：胸部穿刺傷，送內湖國醫。 汪姓男子，30歲：頸部外傷，送台大醫院。 黃姓女子，56歲：左手與肩部割傷，送中興醫院。 黃姓女子，50歲：左臉、下巴撕裂傷，送松山三總。 其餘4人傷勢較輕，目前仍有6人住院，其中2人在加護病房觀察。



另有6名民眾因受驚或輕傷自行就醫，分別前往新光、和平、輔大、國泰、亞東及土城長庚醫院，受傷地點分布為，台北車站4人、誠品南西1人、中山站1人。

