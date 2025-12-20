北捷恐攻4死11傷！2人在加護 傷者送往雙北10醫院

北捷恐攻事件造成4死11傷，目前仍有2人在加護病房內，其餘傷者分送至雙北10家醫院救治。事件發生後立即啟動台北區緊急醫療應變中心協調醫院收治傷患，分配原則為輕傷遠送、中重症近送，同時考量各醫院加護病房床位狀況。在中山站遭砍傷頸部的汪姓男子雖仍在加護病房，但狀況已趨於穩定，神智清楚，讓家屬稍微放下心中大石。總共有6名傷患仍在留院觀察，其中包括2名加護病房患者。

北車、中山站發生恐怖攻擊事件，第一時間衛福部也協調醫院人力、量能，將傷患分送至醫院。（圖／TVBS）

台大醫院院長余忠仁表示，在中山站遭歹徒張文砍傷頸部的汪姓男子，經初步縫合後沒有傷及內部器官，目前在加護病房中狀況非常穩定，同時神智清楚，讓家屬心中的大石終於能稍稍放下。在此次事件中，有4人死亡、11人受傷，目前仍有6人留院，其中2人在加護病房內。

臺大醫院收治兩名傷患，一人不幸離世，另一名在中山站、南西誠品，頸部遭砍傷的男子則是脫離險境，目前已經轉入加護病房，意識也清楚。（圖／TVBS）

事發當下，台北區緊急醫療應變中心立即啟動，根據傷者情況進行分流。北車站57歲英勇男子心肺停止送到鄰近的台大醫院，中山站再發生砍人案後，兩名外科心肺停止的民眾分別送往新光醫院和馬偕醫院，而歹徒則送到國泰醫院。傷患總共分送到10家醫院，包括距離事發地北車、中山站車程約10分鐘的台大、馬偕、國泰以及稍遠的新光醫院各收治兩名傷患，三總、三總松山、聯醫兩院區，以及新北的土城、亞東、輔大醫院各1人。其中有2男4女是自行前往醫院就醫，因此分散在雙北各醫院。

20號上午，總統賴清德、衛福部長石崇良，在臺大醫院院長的陪同下，探視傷者。（圖／TVBS）

整合醫學照護科醫師姜冠宇強調，呼吸道問題或某些外傷，甚至有些嗆傷必須立刻插管的患者，可能就會就近送醫。雖然相較於八仙塵暴等數百人受傷的事件啟動大量傷患機制，19日恐攻傷亡人數並未符合啟動要件，但重要原則仍是要分流，就近、適當、分散，避免都送同一家醫院造成超載狀況。

新光醫院急診科醫師洪世文表示，輕傷患者盡量遠送，以維持就近醫療機構的醫療能量。在醫院醫療量能滿載的狀況下，處理1個外傷患者需要用到非常多的能量。醫院急救能力、量能是否足夠是重要考量，避免傷患送到後才發現床位或人力不足，必須爭取時間將患者送到適當醫院，才能增加存活機率。

