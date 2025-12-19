即時中心／顏一軒報導

北捷台北車站M7、M8出口、中山商圈與誠品南西店，昨（19）日晚間驚傳扔擲煙霧彈、持刀隨機砍人的恐怖攻擊案件，造成4死、6人輕重傷，57歲余男見義勇為上前攔阻結果遭砍死，而27歲嫌犯張文在行兇後畏罪墜樓不治。對此，高雄市長陳其邁下令，為防範「模仿效應」及確保大眾運輸及市民安全，已要求勤務指揮中心（110）將大眾運輸系統之報案，列為最優先派遣案件。







陳其邁表示，為防範「模仿效應」及確保本市大眾運輸及市民安全，警察局已通報所屬各分局及相關大隊，全面提升轄內維安勤務。

北捷恐攻案發生後，高市府加強各大眾運輸站點的維安戒備。（圖／高市府提供）

陳其邁指出，警察局轄區分局、刑事警察大隊、交通通警大隊、保安大隊及捷運警察隊，也針對本轄捷運、輕軌系統，落實執行強化勤務作為。

北捷恐攻案發生後，高市府加強各大眾運輸站點的維安戒備。（圖／高市府提供）

具體三項作為部分，第一，提升見警率，於尖峰時段及人潮密集之車站大廳、月台、出入口，增派警力執行高密度巡邏與守望勤務，提高見警率以產生嚇阻作用，並請刑事警察大隊科偵隊加強網路巡邏。

北捷恐攻案發生後，高市府加強各大眾運輸站點的維安戒備。（圖／高市府提供）

第二，強化場站聯防：責成轄區分局主動聯繫各大眾運輸場站管理單位（如高捷公司、台鐵站方），督促其強化巡視密度。如發現有可疑人士加強辨識，一旦發現狀況，立即通報警方處理。

北捷恐攻案發生後，高市府加強各大眾運輸站點的維安戒備。（圖／高市府提供）

第三，即時派員、查緝：要求勤務指揮中心（110）對於大眾運輸系統之報案，列為最優先派遣案件；並預置線上巡邏警力及快速打擊部隊於重點交通樞紐周邊，盼於最短時間內抵達現場，防止事態擴大，並調度警力立即查緝及保全現場跡證。

高雄市長陳其邁。（資料照／高市府提供）







《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／北捷恐攻4死6傷震驚全台 陳其邁下令：大眾運輸報案列「最優先派遣」

