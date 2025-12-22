北捷悼念花牆旁 民眾撕「小橘書」現場灑一地

台北車站及中山商圈無差別殺傷人案震驚全台，也使「小橘書」台灣全民安全指引再度掀起關注，有網友認為內容談及毒化物災害、大量出血等算是有用，但也有其他網友持反對意見。而在今（22）日，有民眾在台北車站的悼念花牆旁，將「小橘書」撕成碎片並灑在現場。

立院內政委員會今天邀請內政部長劉世芳等人，就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專題報告並備質詢，對於有網友質疑，「小橘書」談及毒化物災害、大量出血等內容是否有用？劉回應，現在「小橘書」發放比例，各縣市已經達到86％，發送成功率大概7成。她並呼籲，請大家花點時間把「小橘書」從頭翻閱一遍，如果有碰到狀況的時候，更能冷靜思考如何避難，「這是我們最大功用」。

廣告 廣告

根據《中天新聞》今天報導，記者林宸佑稍早目擊，在台北車站的悼念花牆旁，有民眾將「小橘書」撕成碎片並灑在現場，該名民眾還稱「那個是錢」，突如其來的舉動吸引不少民眾圍觀，而捷運保全在接獲相關情況後，已馬上請清潔人員進行清掃。

【看原文連結】