北捷惡徒揮刀造成2死7傷 因教召未到案被桃檢通緝

歹徒在北車連續丟了至少五顆煙霧彈。翻攝畫面



27歲的張姓男子，今日下午先在台北車站丟擲至少5枚煙霧彈後又前往中山捷運站揮，並在沿徐揮刀亂砍，目前已知造成無辜民眾2死7傷。據了解家住桃園的張男，因沒有依規定參加教召，涉犯《妨害兵役治罪條例罪》遭桃園地檢署發布通緝。

桃園地檢署表示，去年11月25日，張男因為遷移戶籍未申報，導致應於2024年11月25日報到的教育召集令無法送達，涉犯《妨害兵役治罪條例罪》，由於桃園地檢署傳拘無著，於今年7月11日經發布通緝。

