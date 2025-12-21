北捷慘案害4死！許智傑造勢收斂氣氛…感慨發聲：要更注重品德教育

政治中心／洪正達報導

民進黨高雄市長初選1個月後就要公布結果，包含立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺等人都在最後這段時間持續衝刺，其中許智傑21日回到政治生涯的起點鳳山造勢，對於19日發生在北捷的隨機殺人案，許智傑感慨的指出，今天造勢活動原本要以歡樂的氣氛帶過，但發生這起慘案讓人非常難過，也希望台灣以後可以更重視品德教育。

許智傑受訪時表示，前天北部有出了一些不幸的事情，感慨以後的台灣要更多注重品德教育，如果他有機會當市長，他會比其他的縣市長更重視；一個城市的發展，包含發展經濟、照顧弱勢，要聯手台南、屏東、澎湖一起做好區域發展，他接下來會有更多的政見跟市民一起分享，當有人問他「請了什麼大咖？」，許智傑則回應「所有人都是我的大咖」。

廣告 廣告

前農業部長陳吉仲到場力挺許智傑。（圖／記者洪正達攝影）

更多三立新聞網報導

回到政治生涯起點！民進黨立委許智傑「走自己的路」鳳山造勢爭取出線

解決市民十項生活問題！林岱樺提出AI新政：相信我們可以做到、做好

前鎮座談會再爆場！鍾年晃、陳柏惟力挺：邱議瑩最能接棒陳其邁

市民最大！高雄市長山選人林岱樺傾聽民意 以市政思維為家鄉、市民祈福

