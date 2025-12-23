民視新聞／綜合報導

北捷中山、北車站上周驚爆張文隨機攻擊事件釀4死11傷，其中遭凶嫌割喉身亡的蕭姓騎士，家屬僅能申請犯罪被害人保護補償金180萬元；事後，連鎖茶飲品牌UG董事長鄭凱隆手提自家飲料與花束到案發現場致意，被外界質疑藉悼唁行銷品牌，但外界不知道的是，傳出這起負面新聞之前，鄭凱隆得知台北市政府協助被害人募款，早已低調匯款百萬元指定捐助蕭姓騎士。

1219隨機攻擊事件發生後，台北市長蔣萬安指示社會局積極募款捐助受害者，其中37歲蕭男騎車經過現場，遭凶嫌揮刀砍殺身亡，因案發地點不在捷運站、也非百貨商場，使蕭男成為此次事件「唯一無法獲得保險賠償」的被害者，社會局長姚淑文隨即向多家企業募款，而UG董事長鄭凱隆接獲訊息，第一時間就主動表示願意捐款給蕭家人。

當時局長姚淑文在友人的line群組表示，面對1219的襲擊事件，市府沒有一個人敢懈怠，除了關懷訪問每一個受害家屬，知道他們的需求，更重要的是幫忙承擔每一個傷亡者的醫療、喪葬和慰撫金。事件是突發狀況，沒有所謂的預算來因應，更多時候需要對外募款。她記得從最後一家醫院出來時，市長指示能夠幫忙的就幫忙，需要募款也要快。

姚淑文在文中表示，蕭姓機車騎士是家中主要經濟來源，市長指示社會局須設法協助，並評估對外募款的必要性。她也記錄當時與鄭凱隆的通話內容指出，當她向鄭凱隆說明該名被害人的特殊處境時，曾直接詢問：「董事長，如果可行，可以指定捐款給這位被害人嗎？」鄭凱隆當下即回應願意協助，並表示「可以做到的」。

文中進一步提到，隔週一上班日，銀行一開門，社會局即收到一筆新台幣100萬元的匯款。姚淑文形容這筆善款對她而言，代表的是在最需要資源的時刻，對受害家屬提供了即時且實質的支持，因此特別表達感謝之意。台北市政府啟動職災與保險機制協助受害者，社會局表示將設立「1219事件」愛心捐款平台，接受民眾愛心捐款。所有捐款均依照既有社福流程協助媒合與處理，確保受害者及其家屬獲得必要支持。

原文出處：北捷慘案騎士遭割喉僅獲180萬被害補償 UG董座低調捐百萬

