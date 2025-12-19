北捷慘案3亡1命危5輕重傷 蔣萬安：已慰問遺孀全力協助後事

捷運台北車站與中山站稍早發生駭人聽聞連環攻擊事件，台北市長蔣萬安說目前已加派警力巡邏。（圖／報系資料照）

台北市長蔣萬安今（19）日晚間表示，自己稍早已和捷運連環攻擊案亡者家屬見面，很感謝仗義執言的亡者即刻伸出援手，制止犯嫌這種瘋狂行為，捷運公司與相關單位全面扛下後事喪葬事宜，另外也感謝中山站有具備醫師資格者即時對傷者施以搶救，讓部分傷者獲得立即救助。

台北車站捷運M8出口處的地下一樓月台層在今天17點24分左右傳出遭投擲煙霧彈，搞得地下穿越層濃煙密布，原來是一名27歲張姓通緝嫌犯扔擲多顆煙霧彈，還持刀砍傷來勸阻的57歲余姓男子，余男當場失去生命跡象，送醫不治。隨後張嫌趁亂逃逸，進一步於約2小時後步行前往800公尺遠的捷運中山站商圈再度犯案。

張嫌在中山站南京西路上繼續扔擲煙霧彈引發騷動，接著持長刀沿路揮砍路人，期間37歲蕭姓男子頸部遭砍重傷，剛傳出因傷勢過重搶救不治，張嫌持續挺進一旁誠品書店南西商場，隨後在警網包圍下疑似畏罪墜樓傷亡，也就是目前包含犯嫌在內此案有3人（張嫌、余男、蕭男）經搶救後不治，另還有1人命危，此外還有另5人身受輕重傷治療中。

據了解，張嫌目前因涉入妨害兵役案遭通緝中，他2024年11月25日本來被「教召」卻因搬家教育召集令無法送達，被控涉入《妨害兵役治罪條例》經桃園地檢署發布通緝，但國防部已正式聲明張嫌不具現役軍人身分。據掌握張嫌在台北車站隨機攻擊後，他有先逃回自己位在博愛特區的租屋處後，再持刀和煙霧彈步行到誠品南京西路店再次恐怖攻擊。

另根據現場警方透露，張嫌身上其實攜帶有多枚煙霧彈和汽油彈，由於他只丟擲煙霧彈尚未使用汽油彈，因此並沒有進一步釀成更大規模傷亡。

蔣萬安也在第一時間掌握案情，強調任何在公共場所蓄意製造恐慌、傷害民眾的行為將被從重從速依法究責也絕不寬貸，而台北捷運全線目前也已經恢復正常停靠並加派警力密集巡邏，北市府會持續關心，請民眾不要過度驚慌。

