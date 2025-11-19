北捷慶祝活動限會員中獎？議員批：用行銷綁架公共利益

台北捷運旅運次數屢創新高，但慶祝活動卻因「會員限定」引發公平爭議。（本報資料照片）

台北捷運旅運次數屢創新高，但慶祝活動卻因「會員限定」引發公平爭議。北市議員侯漢廷指出，北捷民國108年慶祝第100億人次時，以全民皆可中獎方式找到幸運乘客，但自112年第125億人次起，資格被改為「限台北捷運Go App會員」，「以行銷綁架公共利益」，排除上百萬實際貢獻的乘客。北捷回應，基於公平性，未來捷運里程碑相關活動，將提供部份獎項給非會員參與。

北捷首次辦理送票活動為108年運量突破100億人次，112年時運量突破125億，之後每達成5億人次即針對會員辦理贈獎活動，分別為112年2月125億、112年11月130億、113年7月135億、114年3月140億及114年11月145億。

侯漢廷表示，108年北捷第100億搭乘人次中獎者，是一名使用悠遊卡搭乘的70歲長者，以電子票證票面卡號作為中獎憑證，能讓所有搭乘者都有中獎機會，但112年後北捷卻改為只認會員資料，官方放棄公平原則，民眾搭再多捷運只要不下載 App，永遠沒有中獎資格；同時也沒考慮到沒辦法申請會員的民眾，如有數位落差的長輩、使用多元支付方式進出者，皆被排擠在會員外。

侯漢廷說，北捷112年慶祝活動改以會員制度中獎時，日均運量約200萬人次，App會員約66.6萬人，假設以全體會員每天搭2次，產生133.2萬人次，仍有66.8萬人次的運量貢獻者被排除在外，北捷以全民貢獻的運量數據，作為會員中獎的宣傳素材，這是對公共服務精神的背離。

他要求，北捷未來旅運里程碑相關活動不得再限制會員資格，應開放所有乘客公平參與，可採全民獎勵、會員回饋雙軌並行，互不排擠，同時更加公平合理，捷運是全民共同使用的公共建設，里程碑應屬全民榮耀，不應被私有化成特定會員的行銷活動。

北捷指出，如旅客非綁卡會員，則無旅客聯絡資料可供聯繫領獎，未來將提供部份獎項給非會員參與。（台北捷運公司提供／張珈瑄台北傳真）

北捷總經理黃清信說明，過去在第100億人次時，抽出10個中獎名額，但只有找到6人，另外4人則尋找未果，以會員獎勵方式是想採實名制通知，未來基於公平性，會考慮留有相對應的名額給非會員來參與，採雙軌方式實行。

北捷說明，如旅客非綁卡會員，則無旅客聯絡資料可供聯繫領獎，以108年所舉辦的100億人次活動為例，該活動第100億乘客前後各5名乘客，因無聯絡資訊，僅能公告卡號，請旅客主動聯繫，最終亦只有6名乘客主動與本公司聯繫；為使非會員旅客也能共襄盛舉，未來捷運里程碑相關活動，將提供部份獎項給非會員參與。

