北捷成煉獄！面具男持長刀隨機殺人 血洗完畏罪跳樓亡

（觀傳媒大台北新聞）【記者張立言／台北報導】台北市今（19）日下午接連發生重大治安事件。下午5點多，捷運台北車站M8出口處驚傳有人丟擲煙霧彈，現場一度瀰漫濃煙並伴隨惡臭，一名年約57歲男子遭嫌犯持刀刺傷，傷勢嚴重，當場失去生命徵象（OHCA），緊急送往台大醫院搶救。

警方指出，嫌犯犯案後隨即逃離台北車站，轉往台北捷運中山站繼續犯案。嫌犯於中山站持長刀隨機攻擊路人，並再次丟擲煙霧彈，隨後闖入誠品南西店，造成現場民眾驚慌逃竄。

中山站一帶共造成7名民眾受傷，其中3人無意識、無呼吸，4人受傷送醫治療。警方初步研判，台北車站與中山站案件為同一名嫌犯所為，嫌犯為27歲本國籍男子，具通緝身分。

最新消息指出，嫌犯遭警方包圍後疑似畏罪跳樓，當場失去生命跡象，已送醫搶救，詳細死傷與案情仍待警方進一步釐清。

行政院長卓榮泰於事發後第一時間指示警政署，全面提升全國鐵路、公路車站、捷運站及航空站等交通場域戒備層級，以確保公共安全，並呼籲民眾不必過度恐慌，警方將徹夜偵辦。

卓榮泰與內政部長劉世芳等人晚間也趕赴台北車站了解現場狀況。卓榮泰表示，嫌犯於捷運台北車站M7、M8出口間，面戴面具，蓄意丟擲約5至6顆疑似汽油彈及煙霧彈，並於小型行李箱內留有部分未使用物品，相關證物已由警方帶回鑑識。

警方目前已封鎖相關區域，加強站體與周邊巡邏，並持續調閱監視器畫面，釐清犯案動機及是否涉及其他共犯，全案仍在偵辦中。

