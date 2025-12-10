北捷手扶梯「8長者連環摔倒」 亞東醫院站驚險畫面曝！熱心乘客急按鈕救人

亞東醫院站手扶梯事故現場照片，一名婦人跌倒引發連鎖倒地，熱心乘客及時按下緊急停機按鈕，站長迅速到場協助。（Threads網友dailyhsing授權提供）

台北捷運亞東醫院站今（10日）上午驚傳手扶梯意外，一名婦人疑似未站穩摔倒，連帶造成後方多名長者跟著倒成一團。現場一度混亂，還好當時有熱心民眾及時按下緊急停機鈕，捷運站長也迅速趕到處理，受傷旅客已送醫，手扶梯檢查正常後恢復運作。

亞東醫院站手扶梯連環跌倒怎麼發生？

上午約10時左右，一名老婦從月台搭乘往大廳方向手扶梯時疑似未站穩踏階，失去重心跌倒，造成後方7人連鎖倒下，形成人員堆疊。

據當時在現場的網友事後於Threads貼出的照片顯示，一名身穿黃色上衣的婦人倒下，後方乘客隨即跌落，場面一度混亂。

北捷表示，初步檢視事故後，一名旅客腿部受傷，由救護車送往亞東醫院治療。其他受影響乘客無明顯大礙。

跌倒事件發生後如何處理？

據現場目擊者，事故發生後，一位熱心乘客立即按下手扶梯緊急停機鈕，阻止更多人受傷。捷運站長也立刻到場協助疏散與安撫乘客，現場秩序很快恢復。北捷表示，手扶梯設備經檢查後均運作正常。

如何避免手扶梯連環跌倒？

北捷呼籲，搭乘手扶梯時務必注意以下事項：

緊握扶手、站穩踏階，避免前後傾倒。

注意鞋款，避免長帶、拖鞋或易被捲入機械的鞋子。

發現異常或有人跌倒，立即按下緊急停機鈕，站務人員將在第一時間到場協助，保障乘客安全。

