北捷手機「嗶」進站翻車？首日使用率僅0.4% 粉專曝「罰站」窘況：掏卡神功很難戒

​台北捷運3日起，開放17間多元支付業者，讓民眾使用「交通乘車碼QR CODE」掃碼，以及台新信用卡感應進站，不少旅客在捷運台北車站、中山站等站，使用乘車碼搭乘。不過，根據粉專「我是台北人」發文表示，根據北捷統計手機掃碼進站比例低到只有0.4%，且不時看到有人在閘門前「卡關」，後面排隊的人可能等到眼神死，只能說卡片嚕過去的快感，真的是很難戒掉的肌肉記憶。

​北捷公司公告，1月3日起開放的17家業者QR乘車碼，包括TWQR平台的9家金融機構（台銀、土銀、合庫銀、第一銀、華南銀、彰銀、兆豐銀、台企銀、中華郵政公司），以及悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付、全支付、玉山 Wallet、全盈+PAY、台新Pay等8家電子支付業者。​



對此，粉專「我是台北人」指出，​大家還是習慣掏卡片「嗶」一聲就過，現場還出現一堆人在閘門前「罰站」卡關。昨天絕對是雙北通勤族的大日子，包括悠遊付、iPASS MONEY、街口、全支付等5大電子支付，終於都能直接掃QR Code進站搭捷運了。本以為會像百貨公司週年慶一樣熱鬧，結果現實很骨感。

粉專「我是台北人」提到，​根據北捷統計到早上9時30分，全系統14.5萬人次裡，只有500多人用手機掃碼，這比例低到只有0.4%，真的可以說是捷運站裡的「稀有動物」。絕大多數人還是習慣拿出實體卡片，頭也不回地帥氣進站。現場狀況也是各種「尷尬癌」發作。雖然大部分掃碼的人順利通過，但還是不時看到有人在閘門前「卡關」，後面排隊的人可能等到眼神死 。



粉專「我是台北人」說，站務人員特別提醒幾個重點，免得大家在閘門前社死，拜託點選「乘車碼」而不是去超商買東西用的「付款碼」。錢包要有錢、手機螢幕亮度調高一點，不然閘門它是瞎子看不見的。拿單程票或實體卡的，不要跑去湊熱鬧感應掃碼區，走錯路也是會卡住的。至於想用Apple Pay或信用卡直接「嗶」進站的果粉與刷卡族，目前初期只有「台新信用卡」或綁定台新卡的Apple Pay能通喔，其他家信用卡預計要等到7月才會加入戰局，千萬別拿別家卡片去閘門前碰運氣。



粉專「我是台北人」直言，其實也不意外啦，畢竟台灣人練了十幾年的「掏卡神功」，那種不需要解鎖手機、不需要找APP，直接閉著眼睛把卡片嚕過去的快感，真的是很難戒掉的肌肉記憶。就連官方也說，改變習慣需要時間，目前這數字算符合預期。





