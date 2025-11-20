北捷拆座椅、立柱考驗平衡感？旅客：站不穩易跌倒
台北捷運最近不一樣！許多人都發現，北捷的板南線車廂內的中央立柱被拆掉了，這是為了想增加乘車空間，但有旅客不滿，這設計難道是意圖使人摔倒嗎？對年長者跟身障者不友善，但也有乘客大讚，搭車變舒適。
原本說抓就抓的中央扶桿，現在整支被拔掉，婦人擔心要是車廂人一滿，似乎會有點危險。有旅客拍下，視障者帶著導盲犬，但一上車直接抓空，還疑惑了一下，懷疑這設計根本意圖使人跌倒。
旅客：「像我們年紀比較大啊，有東西可以這樣拉著，比較不會跌倒，小朋友只能抓大人，如果身高太矮的話，這可能還要再考慮一下。」
台北捷運參考日韓等國外地鐵改裝，來換取更大的站立空間。板南線一共七部列車，頭尾車廂保留立柱，而第2到第5節則移除，但上方新增6個橫向扶桿，車側及座椅扶手也有增加。另外被移除的還有54個座位區，預計優化後能增加500多人。
搭乘旅客：「看起來是有多新增把手啦，那是不是說空間改善之後，這邊的把手能夠多增加一點，讓旅客進來可以抓這樣。」
過去不少推輪椅身障者或是推娃娃車的爸媽，最怕的就是車廂門口那根立柱，人一多整群乘客卡在門邊，進不去、出不來，動線亂成一團，列車優化後動線確實順暢許多。
旅客：「所以空間變大了，人會站得比較好。」
但觀察其他有立柱的車廂，多數旅客都還是習慣抓著、靠著。對此台北捷運也回應，若是視障旅客會有專人引導，站務人員會帶到門邊有扶手的地方，或是提前預約引導，請人員協助上下車。立柱拆掉雖然改善人潮動線，但安全措施恐怕也得再有配套。
